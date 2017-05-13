Власти Гонконга могут официально признать цифровые валюты

Консультативный совет по развитию финансовых услуг (FSDC) при правительстве Гонконга призывает стимулировать развитие сектора FinTech в стране

В своем новом исследовательском отчете FSDC настоятельно призывает правительство Гонконга признать цифровые валюты и инвестировать в технологию блокчейн. В отрывке из отчета говорится: «В Гонконге есть финансовый сектор мирового класса, тогда как сектор FinTech только зарождается. Способствуя его развитию, можно будет обеспечить лучшее будущее и для традиционного финансового сектора, и для Гонконга в целом».

Материковый Китай в докладе ставится в пример как «крупнейший и наиболее авторитетный рынок FinTech в мире», ведь около 40% китайских потребителей пользуются прогрессивными платежными средствами. FSDC также акцентирует внимание на отставании Гонконга в том, что касается развития финансовых технологий от одного из его главных конкурентов — Сингапура.

Пока биткоин и другие криптовалюты не имеют статуса законных платежных средств и рассматриваются как виртуальные товары. В связи с этим консультативный совет рекомендует: «Было бы целесообразно признать криптовалюты, определить права и обязательства, связанные с цифровыми активами и установить соответствующий правовой режим».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что капитализация Bitcoin за 4 дня увеличилась на $3 млрд. Этому способствовало резкое увеличение цены на биткоин — с начала 2017 года криптовалюта уже успела подорожать на 81%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одессе можно купить биткоин через банкомат

По материалам cryptocoinsnews.com