Капитализация Bitcoin за 4 дня увеличилась на $3 млрд

Стремительное увеличение рыночной капитализации вызвано достижением рекордной стоимости биткоина

За 4 дня (с 8 по 11 мая 2017 года) рыночная капитализация Bitcoin выросла более, чем на 3 млрд долларов и составила 29,53 млрд долларов. Этому способствовало резкое увеличение цены на биткоин — с начала 2017 года криптовалюта уже успела подорожать на 81%. После временного замедления в росте, стоимость биткоина 11 мая достигла новой рекордной отметки в 1800 долларов за монету.

Между тем, вокруг будущего технологии, лежащей в основе криптовалюты, ведутся активные дискуссии. Сейчас транзакции в биткоинах занимают больше времени, чем раньше, из-за очереди в регистре системы. В биткоин-сообществе уже занимаются поиском решения этой проблемы.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что японская биржа впервые запустила депозитные bitcoin-счета с фиксированной процентной ставкой. У держателей криптовалюты уже есть возможность выбрать среди 4 депозитных планов.

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По материалам thepaypers.com