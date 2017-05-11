Японская биржа предлагает депозиты в Bitcoin

Токийская криптовалютная биржа Coincheck впервые запустила депозитные счета с фиксированной процентной ставкой
Известно, что сотни тысяч японцев владеют определенным количеством биткоинов, но просто хранят их в онлайн-кошельках. Поэтому в Coincheck убеждены, что их новый сервис, позволяющий внести криптовалюту на депозит и получать проценты, будет пользоваться спросом среди японцев.
Для владельцев Bitcoin будет предложено четыре депозитных плана:
— на 14 дней под 1% годовых;
— на 30 дней под 2% годовых;
— на 90 дней под 3% годовых;
— на 1 год под 5%.
К примеру, если пользователь вложит 10 BTC на год, то по истечении срока вклада получит 0,5 BTC.
В Агентстве по финансовым услугам Японии (FCA) отметили, что новая услуга от Coincheck не подпадает под действие правил, регулирующих банковскую деятельность в стране, поскольку биткоин не является законным платежным средством. Однако в будущем, в случае резкого роста количества держателей криптовалюты или ее более широкого распространения, подобные сервисы могут стать предметом государственного регулирования.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что цена биткоина снова обновила рекорд. С начала года курс криптовалюты уже вырос на 70%, а 9 мая 2017 года цена Bitcoin впервые в истории превысила отметку 1,700 долларов за монету.
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По материалам nikkei.com