Японская биржа предлагает депозиты в Bitcoin

Токийская криптовалютная биржа Coincheck впервые запустила депозитные счета с фиксированной процентной ставкой

Известно, что сотни тысяч японцев владеют определенным количеством биткоинов, но просто хранят их в онлайн-кошельках. Поэтому в Coincheck убеждены, что их новый сервис, позволяющий внести криптовалюту на депозит и получать проценты, будет пользоваться спросом среди японцев.

Для владельцев Bitcoin будет предложено четыре депозитных плана:

— на 14 дней под 1% годовых;

— на 30 дней под 2% годовых;

— на 90 дней под 3% годовых;

— на 1 год под 5%.

К примеру, если пользователь вложит 10 BTC на год, то по истечении срока вклада получит 0,5 BTC.

В Агентстве по финансовым услугам Японии (FCA) отметили, что новая услуга от Coincheck не подпадает под действие правил, регулирующих банковскую деятельность в стране, поскольку биткоин не является законным платежным средством. Однако в будущем, в случае резкого роста количества держателей криптовалюты или ее более широкого распространения, подобные сервисы могут стать предметом государственного регулирования.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что цена биткоина снова обновила рекорд. С начала года курс криптовалюты уже вырос на 70%, а 9 мая 2017 года цена Bitcoin впервые в истории превысила отметку 1,700 долларов за монету.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одессе можно купить биткоин через банкомат

По материалам nikkei.com