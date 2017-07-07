Вирус Petya поразил каждый десятый компьютер в Украине

По приблизительным подсчетам, в результате кибератаки 27 июня вышли из строя 10% частных, правительственных и корпоративных компьютеров

При расчете не учитывались некоторые категории бизнесовых компьютеров. Об этом сообщил Дмитрий Шимкив, заместитель главы администрации президента.

При этом, по его словам, половина пораженных правительственных и коммерческих компьютеров стали совсем непригодны к использованию. Больше всего от кибератаки пострадал бизнес.

Создатели вируса ранее сняли со своего биткоин-кошелька все полученные от потерпевших деньги — около 10 тыс долл. После этого они опубликовали заявление на сайте PasteBin, в котором сообщили о готовности предоставить универсальный ключ для расшифровки всех зараженных компьютеров в обмен на 100 биткоинов (более 250 тыс долл).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, чему Petya научил украинцев и стоит ли ждать новых хакерских атак. По мнению экспертов, кибератака может повториться на днях и ближе к Дню независимости Украины.

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