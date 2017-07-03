Во сколько Brexit обойдется британским банкам — исследование

Brexit может стоить британским банкам около 17 млрд долл, поскольку они хотят перегруппировать различные виды деятельности в разные точки Европы

Согласно данным исследования Ассоциации финансовых рынков Европы, эти расходы будут сказываться на прибыли банков в течение нескольких лет.

Пока нельзя точно сказать, насколько финучреждениям Великобритании придется перестраивать свою деятельность — страна пока ведет переговоры о Brexit и надеется, по возможности, сохранить доступ к рынку ЕС.

Расходы на создание дочерних компаний в ЕС и взаимодействие с ними отразятся на доходах банков. Кроме того, возросшие затраты, скорее всего, скажутся на клиентах.

Наихудший вариант для банков — если страна выйдет с ЕС без каких-либо сделок и концессий. Тогда финучреждениям придется перемещать активы общей стоимостью в 1 трлн евро.

В то же время, владельцы предприятий в Великобритании не боятся последствий Brexit. По данным исследования, большинство компаний рассчитывают на то, что их банки покроют все проблемы и затраты, связанные с выходом из ЕС.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о ТОП-5 сценариях развития Brexit по мнению банкиров. Эксперты спрогнозировали, как могут развиваться события в ближайшие год/

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Money 20/20: ТОП-10 цитат от ключевых спикеров