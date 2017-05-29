Vodafone запустил в Украине свое мобильное платежное приложение

Приложение работает на устройствах на ОС Android 4.4 и выше, а также iOS 7.0 и выше, для абонентов любого украинского мобильного оператора

Vodafone Украина запустила Vodafone Pay – мобильное приложение для совершения платежей.

Мобильное приложение дает возможность:

оплачивать более 400 услуг, включая коммунальные, денежными средствами с баланса вашего мобильного счета или с привязанной платежной карты;

переводить деньги с карты на карты (p2p) как по полному номеру карты, так и с помощью номера телефона, если номер карты получателя неизвестен;

использовать систему MasterPass для хранения карт;

пополнять мобильный счет без комиссии;

просматривать историю проведенных платежей;

выставлять счета;

получить доступ к WEB-паспорту, QR-коду, QR-сканеру.

Чтобы зарегистрироваться, необходимо ввести номер мобильного телефона, ввести код из SMS и установить ПИН-код для входа в приложение. К приложению также возможно подключить банковскую карту из MasterPass.

Приложение работает на устройствах на ОС Android 4.4 и выше, а также iOS 7.0 и выше, для абонентов любого украинского мобильного оператора. Оплата со счета мобильного номера доступна только предоплаченным абонентам Vodafone Украина.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине появится первый полностью мобильный банк. Новый мобильный банк будет работать под брендом iBox Bank и планирует предоставлять кредитные лимиты до 100 тыс грн с льготным периодом до 2 месяцев, начислять высокий процент на остаток средств на карте, а также возвращать проценты от покупок.

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По материалам ain.ua