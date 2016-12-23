Временная администрация покинула ПриватБанк

Такое решение принял Фонд гарантирования вкладов

Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 21.12.2016 №2897 «О прекращении временной администрации в ПАО КБ« ПРИВАТБАНК».

Такое решение обусловлено двумя факторами. Во-первых, Министерство финансов Украины уже зарегистрировало права собственности на акции банка. А во-вторых, план урегулирования неплатежеспособного банка ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» уже выполнен.

С 22.12.2016 временная администрация прекращает свою работу в ПриватБанке. А полномочия, делегированные представителям Фонда, отзываются.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что означает национализация ПриватБанка для вкладчиков. Как вести себя в этой ситуации и стоит ли паниковать – смотрите в инфографике.

ВАС ТАКЖЕ ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Подводим итоги: ТОП лучших статей PaySpace Magazine в 2016