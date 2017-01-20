Неожиданно: Western Union призналась в поддержке мошенников

Western Union оштрафовали по-крупному

Крупнейшая в мире компания по переводу денег — Western Union Co – заплатит штраф размером $586 млн за поддержку мошенничества. В компании признались, что закрывали глаза, когда преступники использовали сервисы денежных переводов для отмывания денег и мошенничества.

Компания, работающая в 200 странах, позволяла мошенникам обрабатывать платежи даже тогда, когда руководство понимало, что агенты Western Union помогают преступникам остаться в тени. Об этом говорится в отчетности Министерства юстиции США и Федеральной комиссии по торговле.

Заручившись поддержкой агентов Western Union, китайские иммигранты использовали этот сервис для отправки сотен миллионов долларов контрабандистам. Чтобы избежать преследования федеральной полиции, они делили перевод на более мелкие суммы.

Также мошенники обманули десятки тысяч американцев, предлагая им участие в конкурсе или трудоустройство. В этом случае агенты Western Union обрабатывали платежи легковерных потребителей.

В компании подтверждают, что с 2004 по 2012 год они допустили ряд ошибок в контроле своих агентов. И стремятся улучшить эти процедуры.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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