Хакеры готовят массовые атаки на банки по всему миру

Одно из самых слабых мест мировых финансовых учреждений — это мобильный и интернет-банкинг

В 2016 году финучреждения часто становились жертвами кибермошенников. Так, в прошлом году почти каждый третий банк стал целью кибератак. Чаще всего это был фишинг и мошенническое использование данных пользователей.

Об этом сообщили в Kaspersky Lab по результатам проведенного исследования.

Так, эксперты Kaspersky Lab утверждают, что несмотря на то, что популярность мобильного и интернет-банкинга продолжает расти, у 24% банков постоянно возникают трудности с удаленной идентификацией клиентов, которые пользуются данными услугами.

59% банков прогнозируют, что их убытки вырастут из-за кибермошенничества, поэтому все большее значение будет приобретать аутентификация пользователей онлайн-сервисов финучреждений.

В связи с этим, эксперты Kaspersky Lab рекомендуют банкам активнее внедрять двухфакторную аутентификацию, а также ряд комплексных решений для проверки личности клиента, которые помогут блокировать попытки похитить данные пользователей, нейтрализуя угрозу до того, как будет нанесен ущерб.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что киберполицейского обвиняют в вымогательстве электронной взятки. Суд города Кропивницкого арестовал старшего инспектора отдела противодействия киберпреступлениям ГУ Нацполиции в Кировоградской области, который подозревается в вымогательстве взятки в размере 4 тыс долларов электронными деньгами за решение вопроса непривлечения гражданина к уголовной ответственности и закрытия дела против него.

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По материалам ubr.ua