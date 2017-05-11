Безопасности много не бывает: потребители требуют защиты банковских счетов

Британские потребители хотят иметь по меньшей мере три уровня безопасности при доступе к банковскому счету

60% британских потребителей уверены, что для обеспечения безопасности банковских счетов необходимо по крайней мере три уровня безопасности, к примеру — пароль, кард-ридер и несколько букв из проверочного слова. К такому выводу пришли эксперты компаний Equifax и YouGov после проведенного исследования.

Взлом банковских счетов все еще остается огромной проблемой, поэтому неудивительно, что потребители всячески стараются избежать потери финансовой информации и требуют более надежной защиты своих счетов, добавил Марсден.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Mastercard приобрела компанию по обеспечению безопасности IoT-устройств. Платежная система Mastecard приобрела компанию NuData Security в рамках стратегии по повышению уровня предотвращения мошенничества в ходе подготовки к поддержке платежей с IoT-устройств.

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По материалам nfcworld.com