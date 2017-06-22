Карта, интернет или мобильный: как цифровые платежи проникают в жизнь украинцев

На этой неделе прошла конференция «Карточный бизнес и технологии 2017»

Пока ряд экспертов обсуждают «смерть» пластиковых карт, многие наши соотечественники только осваивают возможности использования банковских карт и свыкаются с мыслью о постепенном отказе от бумажных денег. 20 июня в Киеве прошла конференция «Карточный бизнес и технологии 2017», организованная сообществом Bank Online, на которой эксперты пришли к основному выводу: пластиковые карточки никуда не денутся. Просто они трансформируются в цифровой вид.

Украинцы все активнее пользуются картами

Как отметил в своем докладе Ростислав Дюк, руководитель направления электронных финансов в проекте USAID “Трансформация финансового сектора”, украинцы традиционно оплачивают наличными транспорт, медицинское обслуживание, образование, а также покупки в тех торговых точках, которые еще не оборудованы терминалами, например, на рынке. При этом все чаще пользователи банковских карт оплачивают с помощью «пластика» продукты питания, одежду и косметику в розничных магазинах, а также оплачивают коммунальные услуги, мобильную связь, услуги провайдеров, некоторые покупки непосредственно в интернете.

Согласно исследованию USAID, стимулами для более активного совершения платежей в интернет-банкинге и на сайтах поставщиков услуг могут стать:

бонусы

наличие квитанции

более низкая комиссия

простой интерфейс и наличие подсказок (инструкций)

cash back

простой процесс возврата покупки.

Также Ростислав отметил, что в ходе исследования компания выяснила, кому украинцы могли бы доверить проведения операций, если бы небанковские компании предлагали банковские услуги. Среди компаний, пользующихся наибольшей лояльностью, «Нова Пошта», Rozetka и «Цитрус». Такой выбор пользователи объясняют наличием положительного опыта работы с этими компаниями. В свою очередь, не вызывают доверия такие компании, как Lifecell, Vodafone, Киевстар, Google, «Укрпошта», Facebook, VK, Яндекс.

Респонденты также отметили, что в перспективе хотели бы пользоваться NFC-платежами, мобильными кошельками и сервисами для управления личными финансами.

Антон Романчук, председатель правления компании «Украинский процессинговый центр» (UPC), в своем докладе озвучил свежие цифры (за первый квартал 2017 года) по развитию карточного бизнеса в Украине. На основании этого можно выделить несколько основных трендов: рост популярности бесконтактных платежей, рост количества покупок, оплаченных с карты, в том числе в интернете, приостановление стремительного роста числа P2P-переводов, а также по-прежнему высокая популярность снятия наличных в банкомате.

Лидия Кулыба, руководитель отдела исследований в области финансов и розничной торговли компании GfK Ukraine, отметила в своем докладе, что 63,8% населения в Украине пользуется платежными картами. Самой популярной целью оформления карты является получение зарплаты, а также социальных выплат и пенсий. Основным барьером на пути развития безналичных платежей, по словам эксперта, является привычка пользоваться наличными. На втором месте среди причин — недостаточность инфраструктуры.

Все в интернет!

Эксперты отмечают, что украинцы активнее оплачивают покупки в интернете с помощью своих банковских карт. Этому способствуют и ряд решений, запущенных в последние годы украинскими платежными компаниями и банками.

Так, о своих успешных кейсах на конференции рассказали представители iPay, Альфа-Банка, Uapay, OТП Банка. В частности, как отметил Антон Косторниченко, коммерческий директор iPay, в 2013 году его компания внедрила сервис для оплаты детских садиков в интернете. После этого 30% оплат этих учреждений были переведены в онлайн.

В 2017 году компания первой в Европе совместно с Visa запустила решение CyberSource, благодаря чему торговцы получили усиленную защиту от мошенничества, а покупатели — снизили шансы на отказ в процессе совершения той или иной покупки онлайн.

Дмитрий Зарахович, управляющий партнер Uapay, рассказал о новой услуге «Безопасная сделка», которую компания запустила совместно с крупнейшей украинской площадкой объявлений OLX в мае этого года. Новое решение призвано защитить как покупателей от недобросовестных продавцов, которые часто требуют предоплату на карту, а затем исчезают, так и продавцов от мошенников, орудующих в уанете. За чуть более месяца сервисом воспользовались 33 000 пользователей OLX.

Такие решения, по мнению экспертов, стимулируют интернет-покупки, позволяя пользователям не только удобно и быстро приобретать желаемое, но еще и безопасно.

Все будет mobile

С ростом проникновения смартфонов в Украине и увеличением популярности мобильных устройств среди пользователей (смартфон используется 4 часа каждый день, из них 2 часа — в различных приложениях), растет и спрос на финансовые мобильные решения.

Как рассказал в своем докладе Тарас Горкун, начальник департамента мобильных финансовых услуг компании «Киевстар», 4 года назад они запустили свой платежный сервис «Мобильные деньги». За это время количество уникальных пользователей сервиса достигло 1 миллиона. Средний чек составляет 190 грн., а средний чек в переводах — 520 грн. За четыре года компания наблюдала такие основные тренды:

пользователям нужны простые решения и интерфейсы

они зачастую не осведомлены о возможностях платежей с мобильного баланса

чаще всего пользователи опасаются за безопасность хранения средств на балансе.

О своем новом решении рассказал представитель еще одного мобильного оператора — Vodafone Ukraine — Дмитрий Коваль, лидер направления развития финансовых сервисов. Благодаря интеграции с Masterpass платежи в кошельке Vodafone Pay можно совершать в один клик. А воспользоваться сервисом могут пользователи всех смартфонов на базе iOS и Android, абоненты любого украинского мобильного оператора и пользователи всех украинских банков и платежных систем Mastercard и Visa.

По словам Дмитрия, мобильный кошелек должен обладать следующими функциями, чтобы стать успешным уже завтра:

иметь открытое API

любые источники фондирования

предоставлять возможность совершения трансграничных P2P-переводов

позволять оплачивать покупки через NFC на POS-терминалах в магазинах

предоставлять возможность оплачивать через QR у мелких торговцев.

К слову, о приеме платежей в торговых точках с помощью QR-кода в виде наклейки или на экране смартфона рассказала в своем докладе Анжела Кашперук, менеджер по развитию бизнеса в компании Visa Ukraine. Новое решение компании под названием mVisa является универсальным инструментом развития мобильной коммерции и позволяет популяризировать безналичные платежи в торговых точках, ведь оплата с мобильного является быстрой и удобной, а торговцы могут принимать платежи в любом месте непосредственно на свой банковский счет. По словам Анжелы, уже осенью этого года Visa планирует первые интеграции с украинскими торговцами.

В апреле этого года компания iPay совместно с сетью заправок WOG и компанией Mastercard запустили новое решение WOG Pay. Цифровой кошелек Masterpass был интегрирован в мобильное приложение WOG PRIDE, благодаря чему оплачивать бензин со своего смартфона можно без необходимости идти в кассу или даже выходить из машины. По словам Антона Косторниченко, на сегодняшний день около 400 транзакций в день выполняется с помощью WOG Pay.

Егор Аветисов, креативный директор ПриватБанка, уверен, что «люди готовы к диджитализации». Клиенты банка активно используют мобильное приложение Приват24 для совершения различных платежных операций — это подтверждают цифры. Количество пользователей Приват24 составляет 5,5 млн человек. Из них 835 412 — это пенсионеры. Таким образом, уверен эксперт, за мобильными приложениями будущее.

Кроме того, ПриватБанк активно внедряет мобильные платежи на государственном уровне. Уже в некоторых украинских городах доступна оплата проезда в общественном транспорте с помощью QR-кода. На этой неделе банк также запускает оплату парковок во Львове с мобильного в приложении.

Когда мы станем свидетелями перехода нашей страны к cashless economy и популяризации цифровых платежных решений — пока нельзя сказать точно. Однако одно является очевидным: Украина не стоит на месте, она медленно, но уверенно присоединяется к общемировым трендам диджитализации, люди все чаще понимают преимущества для себя и страны в отказе от наличных. Поэтому это только вопрос времени, когда мы с чистой совестью сможем выйти из дома без кошелька и иметь возможность расплатиться в любой торговой точке, в любом предприятии и отрасли с помощью смартфона, аксессуара или, по мнению некоторых экспертов, даже отпечатка пальца.

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