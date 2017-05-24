Блокировка сайтов из РФ: как решение отразилось на украинских фрилансерах

В ходе опроса украинских фрилансеров удалось выяснить, насколько блокировка российских сайтов повлияет на их работу

Почтовые сервисы, социальные сети, платежные системы – блокировка затронула много инструментов, которые ранее использовались фрилансерами. Freelancehunt.com проанализировал имеющиеся данные об используемых сервисах и провел опрос среди фрилансеров. Их мнения разделились – кто-то планирует заменить сервисы российских компаний на украинские или международные аналоги, кто-то продолжит их использовать и дальше.

Блокировку платежной системы Яндекс.Деньги ощутят на себе немногие – в первой половине 2017 года для получения средств ее использовали менее 3% фрилансеров. Для сравнения – в середине 2015 года эта цифра была на уровне 8%.

Блокировка социальных сетей и почтовых сервисов более ощутима. При регистрации на фриланс-бирже Freelancehunt.com фрилансеры указывают почтовый ящик и привязывают свои социальные профили. Анализ этих данных показал, что среди почтовых ящиков наибольшее число заблокированных российских – 44,7%. Среди них почтовых ящиков:

группы Mail.ru – 32,1%,

Яндекса – 12,6%.

Вторая по численности доля – у международных, их используют 40,5% фрилансеров. Большинство из них пользуются:

Gmail от Google – 39,2%,

Yahoo (0,6%)

Hotmail (0,5%).

Украинские почтовые сервисы на третьем месте с долей в 10,7%. Наиболее популярен Ukr.net (7%), меньше доля у I.ua (2,1%) , Bigmir (0,8%) и Meta (0,8%).

Если говорить о социальных сетях, которые используются фрилансерами, совокупная доля международных в 2 раза больше, чем доля социальной сети VK. Однако если говорить о них в отдельности, то VK уверенно лидирует – ее используют 36,3% пользователей. Facebook на втором месте с долей в 26,7%. Далее идут Google Plus (19,3%), Twitter (8,8%) и Linkedin (8,7%).

Опрос фрилансеров показал, что большинство не планируют переходить из заблокированных социальных сетей (67% респондентов) и почтовых сервисов (57% респондентов). Среди тех, кто планирует сменить почтовый сервис, большинство выбирают Gmail (более 90%), некоторая часть планирует использовать украинские сервисы, наибольшая доля таких перейдет на Ukr.net.

Напомним, 15 мая Президент Украины подписал указ, которым инициировано введение новых санкций против компаний-резидентов Российской Федерации. Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, украинским интернет-провайдерам придется блокировать доступ к сервисам Яндекс и социальным сетям, которые входят в группу Mail.ru — VK и Одноклассники.

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