Главные новости недели: незаконные терминалы в метро и Blockchain в украинском банке

PaySpace Magazine по традиции предлагает вспомнить ключевые события недели и поделиться своим мнением

Незаконные платежные терминалы в метро

Стало известно о том, что 160 платежных терминалов в киевском метро установлены незаконно. Поэтому было принято решение о расторжении предыдущих договоров, а в 2017 году будет объявлен новый конкурс на размещение платежных терминалов в метро. Кроме того, в подземке появятся банкоматы.

Гривна снова падает

В НБУ назвали несколько причин падения стоимости национальной валюты на этой неделе. Среди них нет влияния недавней национализации ПриватБанка. По словам представителей Нацбанка, фундаментальных предпосылок для колебаний курса гривны нет.

Первый украинский банк начнет работать с электронными деньгами на Blockchain

Первым украинским банком, который начал внедрять платформу электронных денег на Blockchain, стал Альпари Банк (Alparibank). С помощью распределенной банковской системы SmartMoney банк построит инфраструктуру для процессинга операций с электронными деньгами.

Назван самый дорогой розничный бренд в мире

Согласно рейтингу «Топ-25 самых дорогих розничных брендов в мире 2016/2017», самым дорогим розничным брендом в мире стал американский гигант в сфере электронной коммерции Amazon. Он оценивается в 98,98 млрд долларов, что на 59% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

«Нова Пошта» запускает доставку из китайских интернет-магазинов

«Нова пошта», совместно с крупнейшим китайским логистическим оператором SF Express, запускает сервис экспресс-доставки из интернет-магазинов Китая, включая AliExpress, для украинских потребителей. Доставка будет осуществляться в любую точку Украины. Срок доставки составит в среднем 15 дней.

На прошлой неделе мы обсуждали национализацию ПриватБанка и рекорды Bitcoin. Участвуйте в обсуждениях и следите за подборками самых популярных новостей!

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: ТОП лучших статей PaySpace Magazine в 2016