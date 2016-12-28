Как и где взять кредит в Украине: ТОП-7 способов

Скоро праздники, а денег на подарки катастрофически не хватает? Мы подскажем как и где взять кредит

Если выбирать между покупкой в кредит и за собственные средства – конечно, надежнее отдать предпочтение последней. Но что делать если вам срочно нужен какой-то товар, а денежных поступлений не предвидится?

С незапланированными тратами поможет справиться займ. Редакция PaySpace Magazine публикует материал о том, как и где взять кредит.

Как и где взять кредит:

СПОСОБ №1 Кредитная карта

Это самый простой способ получения кредита. Оформив кредитную карту однажды, вы сможете пользоваться заемными средствами когда вам удобно, не прося каждый раз одобрения банка.

Такие карты оформляют большинство украинских банков. Годовая ставка по кредиту в среднем равна 40%. За каждое снятие кредитных средств клиент доплачивает 3 — 4% от суммы. Часто банки начисляют ежемесячную комиссию на остаток задолженности. Идя навстречу клиенту, некоторые финучреждения позволяют бесплатно пользоваться кредитными средствами на протяжении 50 дней со дня выдачи займа.

Выбрать кредитную карту поможет этот онлайн-калькулятор.

СПОСОБ №2 Кредит в банке наличными

Если вы больше привыкли пользоваться наличными деньгами – банки выдают займы и таким способом. Чтобы получить кредит, нужно прийти в банк паспортом и идентификационным кодом. В банке также могут потребовать страховку жизни получателя, стоимость которой войдет в сумму кредита. Для кредитов свыше 20 тыс грн может понадобиться справка о доходах за последние 6 месяцев.

Сравнить банковские кредиты наличными можно на сайте Prostobank, который регулярно обновляет рейтинги займов в украинских банках.

СПОСОБ №3 Кредит на сайте банка

Чтобы не ходить в банк несколько раз, можно оформить заявку на кредит онлайн и получить решение банка через несколько минут.

Практически каждый банк размещает на своем сайте анкеты и заявления, а также список документов, которые нужны для получения кредита. Ознакомившись с ними онлайн, в банк нужно будет зайти только для подписания договора.

СПОСОБ №4 Кредит в магазине

Если кредит вам нужен на покупку какой-то конкретной вещи, в банк идти не обязательно. Финучреждения-партнеры крупных магазинов предлагают оформить кредит «не отходя от кассы».

Для получения средств на покупку потребуется только паспорт (водительские права, загранпаспорт) и идентификационный код.

Годовая процентная ставка на обслуживание такой рассрочки составляет 0,01%. Однако в действительности выплаты по кредиту будут гораздо больше. Во-первых, кредит с нулевой ставкой часто сопровождается страховыми взносами, которые покрывают риски банка в случае невыплаты кредита. А во-вторых, покупателю пройдется выплачивать ежемесячную комиссию за пользование кредитом – около 3%. Некоторые банки требуют внести часть стоимости товара сразу (от 10 до 20%).

Со ставками по кредитным программам Фокстрота, Comfy, Leroi Marlen и других магазинов можно ознакомиться на их официальных сайтах.

СПОСОБ №5 Пункты быстрых кредитов

Если деньги нужны срочно – всегда можно обратиться в пункт быстрых кредитов. Их офисы располагаются возле метро. А процедура выдачи кредита не превышает 20 минут.

Недостатком такого кредитования являются небольшие суммы – обычно до 3 тыс грн. И высокие проценты – около 2% в день. Если вы собираетесь пользоваться займом целый год – заплатите около 700% от тела кредита.

Но если средства нужны на несколько суток «до зарплаты», этот вариант можно рассматривать.

СПОСОБ №6 Небанковское онлайн-кредитование

Если вы увидели в интернет-магазине большую скидку на смартфон, которая истекает через пару часов, а денег на карте недостаточно, можно воспользоваться онлайн-кредитованием. Ставки по таким кредитам по-прежнему высоки – около 1,5% в день.

Обычно такие кредиты выдаются на месяц с возможностью пролонгации. Но смысла переплачивать за дорогой кредит более 30 дней – нет. Подробнее о том, как и где взять кредит онлайн, а также о процентах и сроках — читайте в нашем материале — как взять кредит через Интернет: рекомендации и полезные советы.

СПОСОБ №7 Ломбард

Кредиты в ломбарде выдаются под залог ценного имущества — ювелирных изделий и техники. Специалисты учреждения оценивают залог зачастую не в пользу клиента и выдают ему наличные под процент. Если клиент не сможет выкупить предмет в установленный срок с комиссией – ломбард будет распоряжаться изделием по своему усмотрению. Поэтому если у вас нет уверенности, что вы сможете вернуть деньги вовремя, продайте драгоценность или поищите другой источник денег.

Если пользоваться кредитом правильно – он может быть довольно полезным. Главное — внимательно читать договор о кредите, вовремя вносить ежемесячные выплаты и не увлекаться жизнью в кредит.

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