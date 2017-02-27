Mobile World Congress-2017: ТОП-7 трендов, заслуживающих внимания

Mobile World Congress – важное событие в мире мобильных технологий. О чем будут говорить на конференции в этом году?

Сегодня, 27 февраля в Барселоне открылся международный форум Mobile World Congress. Мероприятие, посвященное мобильным технологиям, продлится до 2 марта. Что будет происходить в ближайшие четыре дня на площадках форума – читайте в нашем обзоре. Руководство конференции уже опубликовало 7 основных тем, которые будут обсуждаться.

Этот поток будет сосредоточен на разных аспектах мобильного контента. Тому, как новый формат подачи информации используется для привлечения читателя в СМИ и в индустрии развлечений, будут посвящены эти доклады.

Доклады сессии будут посвящены постоянно меняющемуся поведению потребителей и появлению новых уникальных технологий. О том, как люди будут использовать свою цифровую Вселенную, расскажут в выступлениях эксперты.

На этой панели расскажут о различных телекоммуникационных и цифровых услугах. Спикеры проследят масштаб и сложность влияния диджитацизации на все отрасли промышленности и общества в целом.

Мобайл является важным фактором экономического развития и создания материальных благ. Эксперты решили разобраться, какое политическое регулирование в этой сфере будет способствовать стимулированию инноваций и конкуренции в эпоху цифровых технологий.

Подключиться к сети сегодня так же просто, как дышать. Но вместе с тем, так же необходимо. О проблемах, которые связаны с развитием отрасли, можно узнать на этой сессии.

Этот сюжет объединяет доклады об основных перспективных технологиях, которые, возможно, определят будущее цифрового мира: искусственный интеллект, робототехника, безопасность, конфиденциальность, идентичность и многое другое.

На потоке будут исследовать возможности мобильной индустрии для построения устойчивого и растущего бизнеса.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В 2016 году форум проходил с 22 по 25 февраля. В продолжение темы платежей, участники мероприятия показали серию устройств, при помощи которых можно совершать транзакции. Подробнее о Mobile World Congress-2016 читайте в нашем репортаже.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Не пропустите: лучшие FinTech конференции в 2017