Осторожно, вирусы: что угрожало украинским интернет-пользователям в 2016

Лидер вирусной активности в 2016 году — это Adware (рекламное ПО)

Анализ вирусной активности в 2016 году представлен в обзоре антивирусной компании Zillya!

Использование Adware (программ для несанкционированного показа рекламной информации) не теряет своих позиций по причине востребованности. Кибермошенники и вирусописатели регулярно модернизируют рекламное ПО для последующего использования на рынке черного SEO.

По итогам 2016 данный вид вредоносных программ занимает порядка 43% всех выявленных заражений и атак на компьютеры украинцев.

Самые активные Adware в 2016:

Adware.ConvertAd.Win32

Adware.Eorezo.Win32

Adware.Agent.Win32

Adware.CrossRider.Win32

Троянские программы тоже активно атакуют ПК украинцев. Фактически каждый четвертый случай атаки на компьютеры был осуществлен с помощью такой программы. По итогам года трояны — это 27% всех атак на ПК пользователей, что на 8% больше, чем за 2015.

Среди множества видов троянских программ, которые были активны в 2016 году, стоит отметить рост количества двух групп разновидностей, созданных для кражи банковской информации, а также шифрования данных с последующим требованием выкупа за расшифровку. Отличительной чертой 2016 года стала реинкарнация старых версий шифровальщиков, которым предоставлялись новые современные функции и уникальные возможности для кражи личных данных, а также проникновения на ПК жертв.

Среди активных «вирусов» стоит выделить три вредоносные программы, которые чаще других использовались злоумышленниками в 2016 году:

Downloader.Nemucod.JS – приходит по почте в виде архивов, внутри которых шифрованные скрипты. Маскируется под документы, отчёты, фотографии и т.п. После запуска скрипта пользователем выкачивает образец трояна шифровальщика (который постоянно меняется, и каждые несколько часов появляется его новая модификация).

Worm.Dinihou.VBS – червь, размножающийся преимущественно на USB накопителях

Trojan.Blocker.Win32 — один из самых активных шифровальщиков-вымогателей

Злоумышленники используют методы социальной инженерии, которые позволяют убедить пользователя запустить зараженную программу или открыть файл, тем самым заразив свой ПК «вирусом», который зашифрует на нем все файлы.

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