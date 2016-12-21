Рейтинг украинских банков в социальных сетях

Кто может похвастаться большим числом подписчиков и лайков? И зачем финучреждениям идти в социальные медиа?

В современном мире банки относятся к социальным сетям как к имиджевому инструменту. Однако соцмедиа — это не просто модный тренд. Присутствие банка в Facebook и на других площадках становится необходимостью. Как с пользой использовать социальные сети? Какие украинские банки являются лидерами в соцсетях? Редакция PaySpace Magazine составила рейтинг банков в Facebook на основе количества подписчиков их страниц.

Зачем банкам идти в «социалки»?

У банков есть несколько причин для продвижения себя в соцсетях.

Деятельность компаний в соцсетях влияет на результаты выдачи поисковиков. А значит — на возможность клиента найти банк. Чем больше пользователей подписываются на страницу банка в соцсети, лайкают ее, тем лучше становится отображение сайта банка в поиске. Через продвижение в соцсетях, в частности, в Facebook, повышается узнаваемость бренда. Банк становится ближе к своим клиентам. За счет этого растет и доверие к нему. Социальные сети — это платформа, на которой эффективно работают различные маркетинговые кампании. Активно продвигая свою страницу в социальных сетях и оперативно информируя о новых продуктах, акциях или новшествах, банки могут быстрее достучаться до конечного потребителя. Все рекламные кампании, которые банк запускает в соцсети, привлекают пользователя и влияют на его лояльность. Социальные сети — это дополнительный канал продаж банковских продуктов. Можно сказать, это самый желаемый результат и конечная цель присутствия банков в соцмедиа.

Рейтинг украинских банков в Facebook

Согласно исследованию авторитетного американского портала Hub Spot, 65% интернет-пользователей в возрасте от 18 до 24 лет при выборе того или иного продукта полагаются на информацию, полученную именно в социальных сетях. Поэтому эффективная работа над страницей банка в Facebook и других платформах дает возможность получить доступ к тем потребителям финансовых услуг, которые могут заинтересоваться банковскими продуктами.

Чтобы составить данный рейтинг, мы собрали информацию о количестве подписчиков на страницы крупнейших украинских банков. Конечно же, количество лайков и охват пользователей в Facebook — не основной показатель успеха кредитной организации. Тем не менее он демонстрирует, насколько качественно выстроена работа с клиентами в соцсетях, насколько внимательно банк относится к новым каналам обслуживания пользователей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Как развивались соцсети в 2016 году и на что стоит обратить внимание, планируя активности в сетях на следующий год? Читайте о результатах 2016 года и прогнозах на 2017-й в нашем материале.

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