10 трендов e-commerce в Украине: новые товары и быстрая доставка

Как использовать тренды для роста своего бизнеса в e-commerce — читайте далее

Сегодня, 15 июня в Киеве проходит конференция eDelivery Expo. На мероприятии обсуждают сервисы доставки для электронной коммерции в Украине.

На правах лидера рынка, компания Нова пошта рассказала о тенденциях украинского e-commerce. И о том, как заставить эти тренды работать на свой бизнес.

Тренды в e-commerce Украины

Тренд 1 — трансграничная торговля

Трансграничная торговля – это глобальный тренд. Покупать товары в интернет-пространстве чужих стран уже стало нормой. Украинские игроки рынка электронной коммерции не должны игнорировать этот тренд. И учиться зарабатывать на кросс-бордерной торговле.

Тренд 2 – быстрая доставка

Украина – очень удобная страна для экспресс-доставки. Расстояние между Киевом и городами-миллионниками позволяет доставлять товары на следующий день после заказа. Такой срок получения онлайн-заказа уже стал для потребителя нормой. Поэтому игрокам рынка стоит задуматься о дальнейшем сокращении времени, которое посылка проводит в пути.

Сегодня в тренде – измерять доставку часами. За рубежом и в Украине уже есть службы которые доставляют товары за час с момента оформления заказа.

Тренд 3 – увеличение доли онлайн-продаж

Сейчас на долю онлайн-покупок приходится всего 3% всего ритейла. Учитывая стремительные темпы роста e-commerce в Украине (около 30% в год), доля интернет-продаж в ритейле будет увеличиваться. Задача игроков – предусмотреть это в возможностях масштабирования своего бизнеса.

Тренд 4 – требовательные клиенты

Современный покупатель ждет идеального сервиса от логистических служб и интернет-магазинов. Потому что ему есть с чем сравнивать — вплоть до иностранных компаний. Поэтому call-центрам интернет-магазинов уже нет смысла конкурировать с другими онлайн-ритейлерами. Нужно ориентироваться на лучшие практики телефонного обслуживания в целом.

Тренд 5 – мало времени на покупку

Покупатель хочет тратить как можно меньше времени и усилий на покупки в интернете. Поэтому задача ритейлеров — максимально упростить и ускорить этот процесс.

Тренд 6 — импортозамещение

Украинцы хотят покупать товары отечественного производства. И многие ритейлеры уже готовы предложить им такую опцию онлайн.

Тренд 7 – желание экономить

Лозунг «в интернете дешевле» уже не работает. Тем не менее, у ритейлеров есть инструменты управления ценами на товары, а также возможность вознаграждать покупателей с помощью программ лояльности. И их необходимо использовать. Ведь желание сэкономить может стать определяющим при выборе интернет-магазина.

Тренд 8 – новые группы товаров

Самые популярные товары онлайн – одежда и электроника. В этой нише уже достаточно много успешных игроков. Ищите новые группы товаров, которые можно продавать через интернет.

Тренд 9 – мультиканальные продажи

36,6% ритейлеров уже начали внедрять мультиканальную стратегию – сочетание онлайн и оффлайн каналов продаж.

Тренд 10 – удобная оплата заказов в интернете

По данным Новой почты, сегодня 30% онлайн-покупателей оплачивают заказы картой на сайте. Это достаточно большая аудитория, чтобы задуматься о настройке удобного способа безналичной оплаты на своем веб-ресурсе. Ведь согласно опросам, 24% пользователей откажутся от покупки, если такой возможности на сайте ритейлера не будет.

Все эти тенденции будут определять развитие рынка в ближайшие годы. В Новой Почте отметили, что в 2018 году будут работать над скоростью доставки – в течение дня. И совершенствовать мобильный канал коммуникации с клиентами.

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