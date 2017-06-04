ТОП-5 новостей недели: налог на кошельки и новая тысяча гривен

Предлагаем вам вспомнить самые интересные события прошлой недели и высказать свое мнение по ним

Платные электронные деньги

Украинцев могут заставить платить налог на электронные кошельки. Как только государство введет контроль за оборотом электронных денег, с таких транзакций будет взиматься налог на доходы физических лиц.

В банк за паспортом

В Приват24 можно будет заказать ID-карту гражданина Украины. Для этого нужно войти в свою учетную запись, перейти в «Социальный кабинет» и оформить заявку во вкладке «Персональные документы». Несмотря на то, что передавать документы в миграционную службу и заполнять анкеты уже не нужно, для снятия отпечатков и цифровой подписи требуется личное присутствие.

Интерес к банковским картам

Украинцы стали чаще расплачиваться банковскими картами, вместо того, чтобы снимать наличные в банкомате. Никогда не платят картой за товары и услуги в магазинах и других торговых точках только 6% респондентов исследования ЕМА и Gemius Украина. Также украинцы стали активнее использовать карты «Простир».

Слухи о 1000 гривен