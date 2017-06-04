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ТОП-5 новостей недели: налог на кошельки и новая тысяча гривен

04.06.2017 9:30

Предлагаем вам вспомнить самые интересные события прошлой недели и высказать свое мнение по ним

Платные электронные деньги

Украинцев могут заставить платить налог на электронные кошельки. Как только государство введет контроль за оборотом электронных денег, с таких транзакций будет взиматься налог на доходы физических лиц.

 

В банк за паспортом

В Приват24 можно будет заказать ID-карту гражданина Украины. Для этого нужно войти в свою учетную запись, перейти в «Социальный кабинет» и оформить заявку во вкладке «Персональные документы». Несмотря на то, что передавать документы в миграционную службу и заполнять анкеты уже не нужно, для снятия отпечатков и цифровой подписи требуется личное присутствие.

 

Интерес к банковским картам

Украинцы стали чаще расплачиваться банковскими картами, вместо того, чтобы снимать наличные в банкомате. Никогда не платят картой за товары и услуги в магазинах и других торговых точках только 6% респондентов исследования ЕМА и Gemius Украина. Также украинцы стали активнее использовать карты «Простир».

Слухи о 1000 гривен

На этой неделе в СМИ появились сообщения о новой банкноте в 1000 гривен. Эта информация не была подтверждена в НБУ. Но спор о том, кто будет изображен на новой купюре не утихает.

Цифровой туризм

В Украине запустится первый в Европе национальный цифровой сервис для туристов. Новое мобильное приложение позволит пользователям экономить деньги при выборе и оплате путешествий по стране, собирать баллы за транзакции и посещаемые места и оплачивать новые путешествия.

Напомним, на прошлой неделе мы обсуждали первый мобильный банк в Украине и уникальный сервис от Укрпочты. Участвуйте в обсуждениях и следите за подборками самых популярных новостей!

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Рубрики: ОбзорыСтатьи

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