ТОП-5 новостей недели: налог на кошельки и новая тысяча гривен

Предлагаем вам вспомнить самые интересные события прошлой недели и высказать свое мнение по ним
Платные электронные деньги
Украинцев могут заставить платить налог на электронные кошельки. Как только государство введет контроль за оборотом электронных денег, с таких транзакций будет взиматься налог на доходы физических лиц.
В банк за паспортом
В Приват24 можно будет заказать ID-карту гражданина Украины. Для этого нужно войти в свою учетную запись, перейти в «Социальный кабинет» и оформить заявку во вкладке «Персональные документы». Несмотря на то, что передавать документы в миграционную службу и заполнять анкеты уже не нужно, для снятия отпечатков и цифровой подписи требуется личное присутствие.
Интерес к банковским картам
Украинцы стали чаще расплачиваться банковскими картами, вместо того, чтобы снимать наличные в банкомате. Никогда не платят картой за товары и услуги в магазинах и других торговых точках только 6% респондентов исследования ЕМА и Gemius Украина. Также украинцы стали активнее использовать карты «Простир».