ТОП-5 новостей недели: QR-коды в ресторанах и дальнейшая судьба электронных денег в Украине

Предлагаем вам вспомнить самые интересные события прошлой недели и высказать свое мнение по ним

Оплата через QR-код в ресторанах

Оплатить счет в украинских ресторанах можно через QR-код. Решение разработал ПриватБанк совместно с компанией Poster. Чтобы расплатиться за обед со смартфона, пользователю нужно зайти в приложение Приват24 и отсканировать QR-код, который нанесен на счете заведения. Комиссия за обработку транзакции составляет всего 1%.

Годовщина запуска бесконтактных платежей в метро

На прошедшей неделе исполнилось ровно два года с момента запуска в Киевском метрополитене бесконтактных платежей. Тогда, в июне 2015 года, Киев стал пятым городом в мире, позволившим пассажирам подземки оплачивать проезд непосредственно на турникете с помощью банковской карты. За это время более 10 млн поездок было оплачено с карт Mastercard. А ежедневно количество бесконтактных поездок составляет 37 000.

Закон про электронные деньги отклонен

Депутаты не поддержали законопроект №5361-д, нацеленный на усовершенствование платежных систем, предоставление небанковским финансовым учреждениям права на выпуск электронных денег, приведение национального уголовного законодательства в соответствие с требованиями европейского законодательства и др. В свою очередь, межбанковская ассоциация ЕМА сообщила о том, что продолжит выработку совместной позиции с платежной системой Masterсard и НБУ и предложит проект на замену 5361-д.

В ЕС появится общеевропейский сервис мгновенных платежей

Европейский центральный банк (ЕЦБ) анонсировал планы по созданию системы мгновенных платежей, с помощью которой европейцы и европейские компании смогут отправлять деньги в любую точку Еврозоны в течение нескольких секунд. Сейчас денежные переводы по Еврозоне занимают в среднем один рабочий день.

Магазин без касс и персонала в Китае

Шведский стартап Wheelys решил повторить опыт Amazon и создать в Китае магазин без касс и обслуживающего персонала. Торговая точка Moby Mart cможет автономно перемещаться по улицам города с помощью искусственного интеллекта и компьютерного зрения. А попасть в магазин можно будет путем считывания QR-кода на входе. Оплата за товары будет сниматься непосредственно с банковской карты покупателя после того, как он считает штрих-код товара со своего смартфона.

Напомним, на прошлой неделе мы обсуждали Vodafone Pay в Украине и Smart-доставку Укрпочты. Участвуйте в обсуждениях и следите за подборками самых популярных новостей!

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