«Укрпошта» приостановила прием коммунальных платежей: какая альтернатива?

Где оплатить коммунальные платежи, кроме отделений «Укрпошты»?

«Укрпошта» приостановила прием коммунальных платежей на счета киевского коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр» (ГИВЦ). Речь идет о платежах за централизованный водоотвод горячей воды, централизованное снабжение холодной воды и водоотвод, а также содержание домов и придомовых территорий. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе на сайте госучреждения.

«Укрпошта» приняла решение не продлевать срок действия контракта, поскольку вознаграждение от принятых от населения платежей, которое получает за свои услуги «Укрпошта», не обеспечивает покрытие расходов на предоставление таких услуг и является убыточным для компании.

«Укрпошта» советует гражданам пользоваться услугами коммерческих банков. А мы подобрали для вас несколько вариантов электронных сервисов, которые можно использовать для оплаты коммунальных услуг в интернете.

Преимущества онлайн-оплаты

Зачем тратить время и силы на походы в банк или почтовое отделение и простаивать в очереди? Интернет-сервисы позволяют оплатить коммунальные и целый ряд других услуг в любое время, не выходя из дома или офиса, быстро и легко. Для этого необходимо иметь банковскую карту, достаточную сумму денег на ней, зайти на сайт одного из платежных провайдеров и в несколько шагов совершить оплату. При этом все чеки можно хранить в электронном виде у себя на компьютере вместо стопки бумажных квитанций, занимающих место в доме.

Где оплачивать онлайн

1. На сайте ГИВЦ.

Чтобы оплатить платежки на сайте коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр», необходимо зарегистрироваться в личном кабинете путем введения адреса проживания и имени пользователя. В личном кабинете хранятся все данные о полученных платежах за предыдущий месяц. А после введения текущих показателей счетчиков можно оплатить все коммунальные платежи со своей банковской карты. Комиссия составит 2%.

2. Portmone.com.ua

Пользователи могут зарегистрироваться на сайте и создавать в личном кабинете шаблоны для регулярных платежей, привязать свои карты, чтобы каждый раз не вводить данные снова, сохранять историю платежей, чтобы получать к ней доступ в любой момент. Совершать оплату могут и незарегистрированные пользователи. Комиссия на оплату коммунальных составит от 0,5% до 1,2% (услуги некоторых компаний-партнеров оплачиваются без комиссии).

3. iPay.ua

На сайте сервиса iPay.ua также можно оплатить счета за газ, воду, услуги ЖЭКа и т.д. Аналогично предыдущему сервису, на iPay.ua могут оплачивать услуги как зарегистрированные (они имеют возможность просматривать историю платежей и сохранять свои платежные карты в личном кабинете), так и незарегистрированные пользователи. Для большинства услуг взимается комиссия в размере нескольких процентов, к примеру, при оплате услуг КП ГИВЦ взимается комиссия 1,25% + 3 грн.

4. Easypay.ua

Оплатить коммунальные на сайте этого сервиса можно без регистрации, но зарегистрированные пользователи получают дополнительные преимущества (возможность создавать шаблоны и регулярные платежи, просматривать историю платежей и т.д.). Оплатить коммунальные услуги так же легко, как и с помощью аналогичных сервисов: необходимо ввести номер ЖЭКа и/или лицевого счета, последние показания счетчиков, а вся остальная информация — ваш адрес проживания, предыдущие показания, разница и сумма к оплате, учитывая текущие тарифы — выводится автоматически на экран. Далее незарегистрированные пользователи вводят реквизиты своей платежной карты, а те, кто зарегистрировался, может выбрать одну из сохраненных в кабинете карт. Комиссия по каждому сервису индивидуальна и может колебаться в зависимости от суммы, на которую будет совершен платеж. Итоговая сумма комиссии будет выведена на экран уже перед нажатием кнопки «Оплатить».

5. Plategka.com

На сайте Plategka.com открыт доступ к оплате более 300 сервисов. Среди них и оплата коммунальных. Регистрироваться на сайте не обязательно, но сама регистрация бесплатная и открывает некоторые дополнительные возможности, как и на других онлайн-сервисах оплаты. Процесс оплаты коммунальных услуг выглядит стандартно: нужно ввести свою личную информацию, внести показания счетчиков, а затем оплатить услуги с помощью платежной карты. Абонплата за пользование сервисом и за регистрацию отсутствует, а комиссия при оплате разных сервисов варьируется от 0% до 3% от суммы платежа.

6. PayMaster.ua

Еще один сервис, позволяющий сэкономить свободное время и оплатить коммунальные услуги (а также ряд других услуг) онлайн в несколько кликов. Совершить оплату на сайте PayMaster.ua можно в пользу самых популярных провайдеров коммунальных услуг. Комиссия также варьируется в зависимости от выбранного сервиса, точную сумму пользователь увидит уже перед нажатием кнопки «Оплатить».

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