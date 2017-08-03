Digital-революция: как безналичные платежи и цифровые технологии меняют мир

Цифровые системы играют важную роль в определении конкурентных преимуществ стран



Несмотря на активное развитие цифровых технологий, в том числе в финансах, наличные деньги по-прежнему лидируют среди предпочитаемых методов оплаты в большинстве стран. В 2013 году около 85% всех розничных платежей осуществлялись с помощью налички. Но еще больше впечатляет то, что по последним данным, наличные продолжают использоваться все в тех же 85% потребительских транзакций по всему миру. Да, многие страны сообщают о том, что число наличных оплат снижается, но cash по-прежнему остается наиболее популярным способом оплаты для подавляющего большинства физических лиц и предприятий.

Даже странам с самым высоким показателем безналичных транзакций в общем объеме платежей есть куда развиваться. В Сингапуре, к примеру, на cashless приходится 61% транзакций, в Нидерландах — 60%, Во Франции и Швеции — 59%. Между тем, только 1% потребительских платежей в таких странах, как Египет, Перу, Саудовская Аравия и Малайзия являются безналичными. В Еврозоне этот показатель в среднем составляет 75%.

Всемирный экономический форум сообщает, что даже демонетизация в Индии, о которой объявили осенью прошлого года и целью которой являлся постепенный переход на мобильные платежи, не смогла изменить зависимость страны от кэша. Через пять месяцев после того, как Индия демонетизировала 86% своей валюты, снятие наличных в банкоматах выросло на 0,6% по сравнению с годом ранее.

Тем не менее, благодаря быстрым темпам развития технологий и совершенствованию цифрового опыта, электронные платежи во всем мире внедряются с большой скоростью. Даже несмотря на опасения пользователей касательно конфиденциальности данных и безопасности таких расчетов, тенденция сохранится. По прогнозам, электронные платежи окажут огромное влияние на экономику разных стран. Кроме того, цифровые технологии в целом являются сильным драйвером глобализации, связей и безграничных инноваций в дополнение к экономическому росту стран.

В опубликованном в прошлом году отчете Moody’s было проанализировано влияние электронных платежей на экономический рост. В 70 странах, где проходило исследование с 2011 по 2015 гг, ВВП вырос на $296 млрд благодаря электронным платежам. Это эквивалентно созданию примерно 2,6 млн рабочих мест.

Диджитализация как конкурентное преимущество

В докладе Digital Planet 2017, подготовленном Университетом Тафтса при поддержке Mastercard, говорится о том, что диджитализация (перевод разных сфер в цифровую форму) в настоящее время ведет к глобализации. Таким образом, достижение конкурентных преимуществ на мировой цифровой арене стало ключевым приоритетом для правительств, предприятий и граждан.

В данном отчете выделены два ключевых вывода:

Цифровые системы играют важную роль в определении конкурентных преимуществ стран, особенно небольших. Уникальные примеры (электронное резидентство Эстонии, партнерство Малайзии и Alibaba) позволяют сделать вывод: даже небольшие страны могут использовать цифровые технологии для того, чтобы заявить о себе, оказывать влияние и даже бросать вызов более крупным странам.

Роль доверия пользователей. Поскольку цифровые платформы постепенно становятся частью жизни людей, и все больше предприятий и правительств занимаются диджитализацией, необходимо понимать степень доверия пользователей к цифровой экономике. По мере того, как технологии совершенствуются и усложняются, чаще возникают вопросы о надежности того, что «происходит за кулисами». Использование новых способов аутентификации и нескольких уровней безопасности, хоть и не всегда является удобным для пользователя, все же повышает уровень его доверия.

Четыре движущих фактора цифровой эволюции

В докладе, о котором упоминалось чуть выше, выделяются четыре ключевых фактора цифровой эволюции: инфраструктура, спрос, институциональная среда, а также инновации и изменения.

Степень развития инфраструктуры : этот драйвер измеряет качество и готовность цифровой и физической инфраструктуры, включая качество дорог и доставок, доступ к интернету и банкам.

: этот драйвер измеряет качество и готовность цифровой и физической инфраструктуры, включая качество дорог и доставок, доступ к интернету и банкам. Спрос : готовы ли потребители участвовать в цифровой эволюции? Высокий спрос всегда приветствуется, низкий может быть свидетельством неиспользованного рыночного потенциала. Застойный спрос может быть признаком насыщения рынка, особенно в развитых странах. В таких случаях страна нуждается в инновациях, которые станут новым двигателем спроса.

: готовы ли потребители участвовать в цифровой эволюции? Высокий спрос всегда приветствуется, низкий может быть свидетельством неиспользованного рыночного потенциала. Застойный спрос может быть признаком насыщения рынка, особенно в развитых странах. В таких случаях страна нуждается в инновациях, которые станут новым двигателем спроса. Институциональная среда : создавая стабильную среду, которая поощряет инвестиции и защищает потребителей, правительства стран тем самым создают благоприятные условия для цифровой эволюции и развития технологий. Индикаторы, лежащие в основе этого драйвера, также помогают решить вопросы: насколько целенаправленными являются шаги правительства по продвижению и внедрению цифровых наработок?

: создавая стабильную среду, которая поощряет инвестиции и защищает потребителей, правительства стран тем самым создают благоприятные условия для цифровой эволюции и развития технологий. Индикаторы, лежащие в основе этого драйвера, также помогают решить вопросы: насколько целенаправленными являются шаги правительства по продвижению и внедрению цифровых наработок? Инновации и изменения: система инноваций может быть разделена на такие ресурсы, как наличие таланта и капитала; на процессы (сотрудничество университетов и отраслей, то есть исследования и тестирование разработок) и результат (созданные новые цифровые продукты и услуги). Инновации и возникающие в результате их внедрения изменения определяют границы цифровой экосистемы.

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По материалам LetsTalkPayments