Фильмы про Bitcoin: must-see для тех, кто интересуется криптовалютой

Фильмы про биткоин — удобный способ пополнить ваш багаж знаний об этой криптовалюте

В 2017 году Bitcon достиг невероятных показателей — криптовалюта преодолела историческую отметку в $20 000, а крупные биржи запустили фьючерсы на этой криптовалюте… Редакция PaySpace Magazine подготовила список фильмов для тех, кто хочет узнать больше о самой популярной цифровой валюте.

Bitcoin: конец денег в том виде, в котором мы их знаем

(Bitcoin: The End of Money As We Know It)

Австралиец Торстен Хоффман снял фильм о том, что биткоин — это революция на традиционном финансовом рынке. Стоит посмотреть эту ленту, чтобы познакомиться с историей криптовалюты и разными точками зрения на будущее этого актива.

Жить на Bitcoin

(Life on Bitcoin)

Фильм-эксперимент, который доказывает, что за Bitcoin можно купить весь ассортимент необходимых для жизни товаров. Документальное кино сняла супружеская пара, которая на протяжении 100 дней не пользовалась традиционными деньгами. Спойлер: это было нелегко.



Посмотреть фильм полностью можно на онлайн-площадках.

Bitcoin в Уганде

(Bitcoin in Uganda)

Сборник коротких историй из жизни пользователей биткоин. Один из эпизодов рассказывает историю парня из Уганды, который использует криптовалюту чтобы дешево переводить деньги за границу.

Следующий фильм создателей киноленты «Bitcoin в Уганде» — «Bitcoin в Аргентине». Последние несколько лет Аргентина страдает от гиперинфляции. Сохранить свои сбережения от обесценивания помогает криптовалюта.

Я — Сатоши

(I am Satoshi)

Фильм поднимает вопрос о том, сможет ли технология, которая стоит за криптовалютой Bitcoin, обновить традиционную финансовую систему.

Bitcoin: Документалка

(The Bitcoin Doco)

Рассказ о самых разных представителях Bitcoin-сообщества, о месте виртуальных средств в современном обществе и энтузиастах, которые занимаются развитием данной экосистемы.

Взлеты Bitcoin

(The Rise and Rise of Bitcoin)

Фильм рассказывает о важных этапах развития криптовалюты и акцентирует внимание на том, что изобретение Сатоши Никамото является самым невероятным социально-экономическим экспериментом, который затронул весь мир.

Полную версию фильма можно приобрести на iTunes.

