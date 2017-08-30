Как увеличить продажи интернет-магазина: 8 маркетинговых стратегий

Полезные советы для тех, кто ведет торговлю через интернет-магазин

Если вы ведете коммерческую деятельность в интернете, продажи значат для вас все. Нет продаж — нет дохода. А без дохода вам придется закрыть свой бизнес. Сколько интернет-магазинов, которые казались прекрасными идеями, провалились, потому что не смогли добиться желаемого объема продаж. Чтобы немного помочь вам с этим, мы собрали восемь полезных советов для компаний, ведущих деятельность в электронной коммерции.

1. Сократите количество брошенных корзин.

Всегда есть какая-то доля покупателей, которые бросают корзины на середине покупки. Это неизбежно. Некоторые из них начинают сомневаться в своем выборе, другие хотят проверить цены на других сайтах, у кого-то, возможно, нет банковской карты. В любом случае, какими бы ни были причины, брошенные корзины представляют угрозу для вашего интернет-магазина. Если вы сможете сократить их количество, то значительно увеличите свой доход.

Существует несколько способов сделать это. Во-первых, немедленно отправляйте электронное письмо ушедшему клиенту. Не ждите несколько дней, пока он забудет о вашем интернет-магазине. Для этого нужно получить его email до того, как начнется процесс оформления заказа. Если никакой реакции после письма не последует, подумайте о стимулах для покупки, например, о скидках. Также можно воспользоваться маркетинговым инструментом Facebook. Когда клиент, бросивший корзину на вашем сайте, будет заходить в соцсеть, он увидит объявления тех товаров, которыми интересовался на вашем сайте.

2. Создайте список электронных адресов для рассылки.

Электронная рассылка по-прежнему остается одним из самых эффективных маркетинговых инструментов. Даже учитывая стремительный рост популярности социальных сетей, email позволяет на какое-то время завладеть вниманием потенциального покупателя.

Но как же заинтересовать клиента и привести его на свой сайт? Вот несколько советов того, как собрать базу электронных адресов и заинтересовать получателя письма.

Предлагайте скидки и купоны в обмен на регистрацию электронной почты.

В своих письмах предоставляйте ценные советы и интересные обзоры. Например: если вы продаете кофейные продукты, дайте людям пару ценных советов по приготовлению лучшего кофе в мире.

Предложите участие в программе лояльности тем, кто подписался на вашу рассылку.

Помните: не нужно забрасывать электронными письмами тех, кто оставил свою электронную почту у вас на сайте. Составьте некую стратегию электронных рассылок и отправляйте письма только в том случае, когда у вас действительно есть какое-то интересное предложение или ценная информация.

3. Используйте инструмент Upsell.

Есть два популярных подхода для повышения прибыли интернет-магазина: Up-sell и Cross-sell (поднятие суммы продажи и перекрестные продажи). Upsell – это мотивация покупателя потратить больше денег в вашем интернет-магазине. Например, купить более дорогую модель того же продукта, добавить опции или услуги к приобретаемому продукту. Этот инструмент полагается на порыв покупателя в процессе совершения покупки. Когда человек настроен что-то приобрести, в состоянии “покупательской эйфории” он может рассмотреть и более дорогие варианты желаемого товара.

Эффективность инструмента Upsell подтверждает крупнейший американский интернет-ритейлер Amazon. После внедрения его в 2006 году, рост продаж компании составил 35%. А это сотни миллионов долларов.

Есть несколько причин, по которым Upsell работает. Во-первых, многие покупатели не догадываются о том, что в вашем ассортименте есть лучшие варианты товара, которым они интересуются. Такая же футболка, но с более мягкого хлопка, или аналогичный компьютер, но с более мощным процессором. Если вы предложите клиентам эти товары, они с большой долей вероятности выберут более дорогой товар с лучшими характеристиками.

Во-вторых, покупатели могут не понимать, зачем им платить больше за практически такой же товар или дополнительные опции. В этом случае вам нужно объяснить преимущества гарантийного обслуживания или улучшенных характеристик.

Владельцам интернет-магазинов и маркетологам следует помнить две вещи при использовании Upsell:

дополнительные предложения должны быть связаны с товаром, который изначально искал покупатель. Если это была коляска, не предлагайте зарядное устройство;

будьте осторожны с ценовым диапазоном. Если Upsell представляет собой значительный скачок в цене, то, скорее всего, он будет безуспешным.

4. Используйте все возможности Instagram.

На сегодняшний день Instagram — это чрезвычайно мощная платформа для розничных продавцов в электронной коммерции. Почему? Потому что шопинг — это прежде всего визуальный опыт. Люди хотят видеть реальное применение товаров. Если они не могут потрогать товар, то как минимум хотят знать, как он выглядит или звучит. Instagram идеально для этого подходит. А учитывая, что в посты можно добавлять галерею изображений и видеоролики, продавцы обязаны воспользоваться мощностью Instagram для повышения продаж.

Вот несколько полезных советов по работе в Instagram:

Попросите тех, кто уже совершил покупку на вашем сайте, опубликовать фотографии с этим товаром.

Придумайте уникальный хештег, связанный с вашим названием и продуктом, которым смогут делиться покупатели.

Проводите конкурсы, в которых призом будет ваш продукт.

Продумайте стратегию предоставления своих товаров лидерам мнений (людям, у которых много подписчиков в Instagram) в обмен на размещение фотографий, продвигающих ваш бренд.

Комментируйте фото своих подписчиков и отвечайте на их комментарии под своими публикациями.

5. Позвольте клиентам создавать списки желаний.

Часто случается, что человек хочет отметить товар на будущее, не имея возможности купить его сейчас. Убедитесь, что ваши клиенты могут это сделать, добавив функцию списка желаний на свой сайт.

Вы можете периодически напоминать покупателям о тех товарах, которые они добавили в список желаний, через электронную почту или рекламу в Facebook. Если желаемый товар поступил в продажу, предложите заинтересованному скидку на этот товар.

Списки желаний помогают продавать более эффективно. Когда вы знаете, чего хотят ваши клиенты, вы можете рекламировать подобные или связанные предметы. Списки желаний дают вам представление о том, чего хочет каждый клиент, а затем позволяют продвигать определенные товары для этих клиентов.

6. Убедитесь в том, что ваш сайт работает действительно хорошо.

Что может быть более неприятным для любителей интернет-покупок, чем медленный, глючный и сложный в навигации сайт. Если покупатели чувствуют, что сайт не является профессиональным и легким в использовании, они просто уйдут.

При создании веб-сайта своего магазина обязательно учитывайте следующее:

Напишите четкое и полное описание продуктов. Внесите информацию об особенностях внешнего вида, но не пишите бесконечно только об этом. Скорее, сосредоточьтесь на преимуществах товара.

Добавьте легко просматриваемые, масштабируемые, профессиональные фотографии. Если ваши снимки зернистые или выглядят так, как будто их снимали в гараже, люди не захотят покупать ваш товар.

Сделайте сайт удобным для поиска. Четко разделите продукты на соответствующие категории и подкатегории и сделайте свое меню простым в использовании.

Если возможно, добавьте демонстрационные видеоролики.

7. Предоставьте возможность оставлять отзывы о товарах.

Зачастую при выборе товара онлайн мы просматриваем отзывы других покупателей о нем. Если отзывы в основном положительные, вы, скорее всего, оформите покупку. Негативные отзывы заставят вас подумать еще раз о своем выборе.

Поэтому ваша задача как владельца интернет-магазина — собрать максимальное количество положительных отзывов. Самый простой способ генерации обзоров продуктов — отправить электронное письмо покупателю спустя несколько недель после покупки с просьбой поделиться своими впечатлениями. Не волнуйтесь, если отзыв негативный, есть жалобы, это также будет полезным для вас.

Кроме того, отзывы клиентов создают больше контента на страницах. Это увеличивает шансы того, что Google найдет ваш продукт по определенному запросу.

8. Запланируйте расходы на рекламу.

Преимущество онлайн-рекламы заключается в том, что вы можете сфокусироваться на очень узкой аудитории. К примеру, вы продаете товары для кроссфита. Вы можете рекламировать свой продукт не просто любителям спорта. Ваша реклама может быть предназначена для тех, кто увлекается именно кроссфитом, в возрасте от 18 до 34 лет, живет в Анлии и голосует за консерваторов.

Кроме того, вы можете выделять разные бюджеты на рекламу. Не обязательно тратить сразу $5000, можно запустить первую рекламную кампанию стоимостью, к примеру, $100, нацеленную на выбранную аудиторию, и посмотреть на результаты. Потом еще больше сузить фокус и запустить новую рекламную кампанию. И так до тех пор, пока вы не найдете свою идеальную аудиторию. При этом, затраты на рекламу будут незначительными.

Вывод

Ведение бизнеса в электронной коммерции не должно быть сложным. Да, это тяжелая работа. И на достижение успеха в e-commerce потребуется время. Но если вы знаете, что делать, вы всего достигнете. Самая известная формула успеха выглядит как: Время + Опыт + Эксперименты = Успех. Попробуйте следовать ей.

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По материалам Dropshipfulltime.com