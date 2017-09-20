ТОП-3 тенденции в банкинге, которые нельзя игнорировать

Многофункциональное приложение для мобильного банкинга, усовершенствованный дизайн отделений и технологии самообслуживания — не все, что должен делать современный банк



Аналитики исследовательской компании Forrester назвали несколько тенденций в банковской отрасли, которые влияют на цифровой имидж банка и его отношения с клиентами.

1. Клиентам нужны актуальные цифровые сервисы

Клиентов уже не удивишь возможностью подключиться к интернет-банкингу с любого устройства. Теперь им необходимы персонализированные банковские сервисы (например, в сфере управления капиталом), которые банк предложит клиенту еще до того, как он начнет в них нуждаться.

Большинство финансовых учреждений заявляют, что уже сегодня занимаются персонализацией сервисов, которые они предлагают своим клиентам.

Однако на самом деле все ограничивается поиском возможности продать клиенту сопутствующий товар или услугу.

Чтобы предложить каждому вкладчику актуальный продукт, нужно постоянно отслеживать потребности своей клиентской базы. Для этого финансовые институты должны инвестировать в различные технологии, позволяющие анализировать данные.

2. Миллениалы нуждаются в поддержке банков

Аудитория, на которую стоит обратить особое внимание — молодые люди до 35 лет. Поколение «миллениалов» достигло того возраста, где их ждут крупные расходы — покупка жилья, автомобилей и т. д. Банки должны учитывать растущие потребности своих молодых клиентов, а также разрабатывать продукты, сопутствующие крупным приобретениям, например, страхование. Также стоит учитывать, что сложные финансовые вопросы, например, покупку дома или пенсионные накопления, клиенты, скорее всего, захотят обсуждать в отделении с банкирами, а не в цифровом формате.

Проанализируйте данные о потребителях, которыми вы располагаете, под разными углами. Это позволит вам понять их цели и обстоятельства, в которых их планируют достигать. И исходя из этого предложить клиенту сервис, в котором он действительно нуждается.

3. FinTech-стартапы — партнеры банков

Банкам стоит пересмотреть свое отношение к стартапам. Раньше стартапы в сфере финансовых технологий начинали с того, что работали с потребителями напрямую (формат B2C). А их решения были слишком сложными для масштабирования. Теперь молодые компании отказываются от такого формата, все чаще выбирая партнерство с банками и финансовыми учреждениями (B2B). Так, сервис онлайн-кредитов для малого бизнеса OnDeck объединился с крупнейшим американским банком Chase. А провайдер робо-консультирования SigFig Wealth Management работает с Wells Fargo.

Для банков сотрудничество со стартапами — это доступ к инновационным технологиям, которые требуют потребители. И отсутствие необходимости проводить трудоемкие исследования и разработки в рамках вывода этих продуктов на рынок. Поэтому многие финучреждения организовывают специальные акселераторы для поиска новых идей.

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