Виртуальные против реальных: почему криптовалюты пока не могут заменить фиатные деньги

В настоящее время в обращении находится более 1110 криптовалют против 180 фиатных валют

Bitcoin и лежащая в основе этой криптовалюты технология Blockchain были созданы более восьми лет назад в качестве альтернативного метода платежа. Основной целью создания платежной системы Bitcoin было устранение потребности в посредниках при совершении расчетов. Следовательно, люди получили возможность осуществлять переводы и проводить оплату намного выгоднее.

С годами Bitcoin начал привлекать все больше внимания, при чем не только активных пользователей, но и просто заинтересованных наблюдателей. А технология Blockchain вызвала интерес крупных и мелких игроков индустрии финансовых услуг. Многие уже работают над вариантами применения этой революционной технологии.

На сегодняшний день существует около 1110 криптовалют, с общей рыночной капитализацией в $121,5 млрд. Кроме Bitcoin, есть несколько криптовалют, привлекающих больше всего внимания. К ним относится и Ethereum, позволяющий выполнять смарт-контракты и передавать программное обеспечение через Blockchain.

Почему же криптовалюты еще в течение многих лет не смогут заменить традиционные (фиатные) деньги? Или все-таки смогут? Давайте взглянем на основные аспекты в этом вопросе.

Распространение и использование

Все криптовалюты являются цифровыми деньгами, в то время как 85% всех транзакций в мире по-прежнему совершаются в наличной форме. Общая рыночная капитализация всех используемых в настоящее время криптовалют составляет лишь $121,5 млрд. — это капля в океане по сравнению с $81 трлн всех валют в обращении.

Можно утверждать, что криптовалюты находятся в зачаточном состоянии и со временем смогут набрать силу. Однако в этом аргументе есть несколько недостатков. В настоящее время в обращении находится более 1110 криптовалют против 180 фиатных валют, признанных ООН. Уже сейчас криптовалют слишком много, и их число будет только расти. Это затрудняет процесс обмена и вызывает недостаток методов перевода. Все продавцы токенов уверены в том, что именно их криптомонеты будут активно использоваться и приниматься к оплате повсеместно. На самом деле только некоторые из них станут успешными.

В мире доминируют две валюты: доллар США (43% всех транзакций) и евро (30%). На юань, который представляет вторую по величине экономику в мире и используется 20% населения планеты, приходится только 1,6% рынка. Коммерческое использование только некоторых из топ-10 криптовалют, не говоря уже о сотнях других, разрешено официально. Это свидетельствует о том, что в ближайшие десятилетия криптовалюты вряд ли достигнут значительных масштабов рыночной капитализации, поскольку не будут широко использоваться для совершения разных видов транзакций.

Отсутствие поддержки со стороны регулирующих органов

Когда возникают финансовые кризисы или проблемы с финансовыми учреждениями, центральные банки поддерживают финансовую систему страны с помощью различных мер по обеспечению стабильности своих валют: от снижения учетной ставки и печати большего числа банкнот, до количественного смягчения. В случае использования гражданами криптовалют регуляторы не будут предпринимать никаких действий по обеспечению стабильности и установлению контроля над событиями в случае возникновения каких-либо сбоев. Пользователи кошельков и счетов с размещенными на них криптовалютами не могут рассчитывать на поддержку или страховку, которая поможет им сохранить свои активы.

Желание правительства установить контроль

Большинство, если не все, правительства хотят контролировать процесс обмена денежными средствами в их странах. Они никогда не допустят развития децентрализованной системы и повсеместного распространения криптовалют. Многие валюты в мире являются частично конвертируемыми (их можно обменять только на доллар США, к примеру). Это доказывает желание правительств держать все под контролем, в первую очередь — обращение денег в стране.

Борьба с отмыванием денег

В случае использования криптовалют сложно (но не невозможно) отследить денежные потоки и узнать, кто и каким количеством криптовалют владеет. В современных реалиях крупнейшие банки мира тратят огромные деньги на борьбу с мошенничеством и отмыванием денег по требованию регуляторов. Если использование криптовалют станет повсеместным, эти затраты станут еще больше. При этом все равно движение денежных средств будет очень сложно отследить. А значит возвращаемся к предыдущему пункту.

Высокая волатильность

Достаточно редким явлением в современном мире является высокая волатильность фиатных валют (свыше 5% от стоимости и скачки больше 10% в день). Как правило, колебания могут быть в пределах 1-2%, в противном случае в стране происходит какой-то кризис (например, падение правительства или печать центробанком большого количества новых купюр, что вызывает гиперинфляцию, как в Зимбабве). Криптовалюты, в отличие от фиатных денег, характеризуются высокой волатильностью. Поэтому люди не могут совершать все транзакции в повседневной жизни в криптовалютах из-за риска.

Оцифровка фиатных валют

Зачем регуляторам признавать криптовалюты, которые они не могут контролировать, если они могут создать собственные цифровые валюты? Многие крупные центробанки активно работают над этой идеей. Яркий пример — Эстония, которая сообщила о планах запуска национальной криптовалюты (эсткоин). Ряд стран заявили о своем переходе к обществу cashless: Швеция, известная своей борьбой с наличными, Индия, которая год назад провела масштабную демонетизацию как часть движения к переходу на цифровые расчеты. Центробанки могут легко отслеживать денежные потоки в цифровой валюте, облагать их налогом. Кроме того, перевод национальных валют в цифровую форму позволит сократить расходы на печать бумажных денег, которые, по некоторым оценкам, достигают 1,5% от ВВП в некоторых странах.

Указанные выше аспекты не означают, что криптовалюты умрут или будут меньше использоваться в ближайшие несколько лет. Самые известные, такие как Bitcoin и Ether, будут использоваться активно, и их рыночная капитализация, вероятно, вырастет. Криптовалюты будут привлекательны с точки зрения инвестиционных инструментов, хотя и с более высоким риском. Более привлекальной, в том числе для банков и регуляторов разных стран, будет технология Blockchain. Ее использование в разных отраслях и влияние на финансовую систему уже не вызывает сомнений. А вот криптовалюты и дальше будут занимать свое место в мире транзакций, но не стоит ожидать их широкого распространения и повсеместного использования.

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По материалам Lets Talk Payments