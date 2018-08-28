Компании сектора ТМТ готовы вкладывать миллионы в Blockchain — опрос

Интерес к децентрализованной технологии с каждым годом увеличивается

В новом опросе, проведенном специалистами компании Deloitte, выяснилось, что 40% руководителей сектора ТМТ (телекоммуникации, медиа и информационные технологии) готовы вкладывать миллионы в исследования блокчейн-технологии на протяжении 2019 года.

Над опросом работали сотрудники Центра технологий, медиа и телекоммуникаций Deloitte. Результаты их исследования демонстрируют то, что блокчейн имеет спрос среди представителей индустрии ТМТ.

Так, было опрошено 1 053 руководителей в семи странах мира, в том числе 180 респондентов, работающих непосредственно в ТМТ-компаниях. По мнению 84% респондентов, «блокчейн будет широко масштабироваться и получит повсеместное распространение».

Примерно 59% опрошенных считают, что блокчейн может радикально изменить их конкретные отрасли; 29% респондентов «уже присоединились к блокчейн-консорциуму».

По данным Deloitte, общий интерес к децентрализованной технологии вырос. Только за первые шесть месяцев 2018 года венчурные инвесторы профинансировали блокчейн-стартапы на сумму $1,3 млрд. При этом, в отчете отмечается, что доход блокчейн-компаний увеличится с $340 млн в 2017 году до $2,3 млрд к 2021 году.

Кроме этого, в отчете говорится, что разработчики все активнее изучают эту инновационную технологию. Ведь с 2009 года значительно возросло число блокчейн-проектов на платформе GitHub. По данным Deloitte, в 2016 году разработчики создали 27 тыс новых проектов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что рынок ICO за год вырос вдвое. Согласно отчету, в 2018 году ICO уже привлекли более $11 млрд инвестиций — в десять раз больше, чем за первых два квартала 2017 года.

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По материалам coindesk.com.