Новый Amazon Go: каким будет второй магазин без касс и продавцов

Новый магазин будет находиться в Сиэтле

Крупнейший интернет-ритейлер Amazon анонсировал открытие своего второго магазина Amazon Go, который также будет находиться в Сиэтле. Новая торговая площадка будет намного меньшей, чем ее первый вариант: размер помещения — около 135 кв. м.

В новом магазине будут предложены разные варианты завтраков, обедов и ужинов, готовых к употреблению. Вся еда будет приготовлена как шеф-поварами Amazon, так и сотрудниками местных пекарен и других заведений общепита. Однако в флагманском магазине Amazon Go представлен более широкий ассортимент продукции, включая товары продуктового ритейлера Whole Foods 365 Everyday Value, а также разные вина и пиво.

Отмечается, что новый магазин будет работать только в будние дни, с 7 утра до 7 вечера, ведь именно это время является оптимальным для людей, которые ежедневно ходят на работу.

Второй магазин Amazon Go будет работать по такому же принципу, как и первый. Чтобы купить там что-либо, надо загрузить на телефон приложение Amazon Go. Программа сгенерирует QR-код, который позволит попасть внутрь магазина под своей учетной записью. Контролируют действия покупателя десятки камер, установленных на потолке магазина.

Как только посетитель берет в руки какой-либо товар, система автоматически добавляет его в виртуальную корзину клиента. Совершив все покупки, человек может свободно выйти из магазина, а с его учетной записи в приложении Amazon Go автоматически будут списаны деньги за приобретенные товары.

В мае Amazon подтвердил планы по открытию магазинов в Сан-Франциско и Чикаго. Предполагается, что в работе находятся еще шесть магазинов за пределами Сиэтла.

Ранее мы писали, что американский стартап Zippin открыл собственный магазин без касс и персонала. Новый магазин появился в Сан-Франциско.

