Blockchain Conference Kyiv 2017 пройдет в столице 7 сентября

В мероприятии примут участие более 20 спикеров и 1000 участников со всего мира

V международная Blockchain Conference Kyiv состоится 7 сентября 2017 года в БЦ «Парус». Начиная с 2015 года, на конференции собираются топовые специалисты мира блокчейн, за это время мероприятие вышло на международный уровень и стало самой известной крипто-площадкой не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

В этом году организаторы решили не останавливаться на достигнутом и обновили формат мероприятия, который позволит осветить и обсудить еще больше «горячих» тем и эксклюзивных инсайтов Blockchain-мира. В 2017 году конференция побьет все рекорды, в мероприятии примут участие более 20 спикеров и 1000 участников со всего мира.

Гостей ожидает 3 отдельных зоны с презентациями и воркшопами для специалистов, разработчиков, а также всех тех, кто хочет узнать и разобраться в теме криптовалют и технологии децентрализованной передачи данных.

MAIN STAGE

— Актуальная информация о рынке криптовалют, жизнь после Segwit;

— Особенности майнинга и трейдинга криптовалют;

— Аналитика и прогноз развития сферы Blockchain;

— Сферы применения Blockchain для бизнеса;

— Специфика проведения собственного ICO.

DEVELOPER STAGE

— Разработка приложений на Blockchain;

— Запуск проектов на Ethereum;

— Варианты и сценарии масштабирования криптовалют;

— Особенности создания смарт-контрактов;

— IOT решения;

— Tokenization workshop: как создать свой токен.

START UP ZONE

Демо-зона, где на протяжении всего конференц-дня Blockchain-стартапы представят свои разработки.

Программа мероприятия и перечень спикеров обновляется в режиме реального времени на сайте конференции http://blockchainconf.org/

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