E-Awards 2018: Стартовал конкурс лучших проектов в e-commerce

Компания Ukrainian E-commerce Expert объявила о старте ежегодного Всеукраинского конкурса Интернет-проектов – Ukrainian E-Commerce Awards 2018

Традиционно его участниками могут стать Интернет-проекты и сервисные компании (логистические, финансовые и т.д), работающие в Украине.

Первый этап конкурса — сбор заявок и анкет участников — продлится до 23 марта включительно. Подать заявку можно по ссылке http://form.e-awards.com.ua/

Ежегодно украинский рынок электронной торговли в среднем растет на 35%. И если раньше «двигателем» интернет-торговли были одежда, техника и электроника, то в 2017 году спектр покупательских интересов существенно расширился. расширился и перечень номинаций конкурса.

Артем Рудько

CEO Ukrainian E-commerce Expert

Номинации E-Awards 2018:

Блок «Выбор потребителей»:

«Лучший Интернет-магазин» бытовая техника, компьютерная техника и электроника одежда, обувь и аксессуары косметика, парфюмерия, товары для здоровья товары для детей (одежда, обувь, игрушки и т.д.) украшения и подарки (ювелирные изделия, часы, бижутерия, зажигалки и т.п.) книги (в печатном виде), мультимедийный контент строительные материалы, мебель, товары для дома и сада автотовары товары для спорта и туризма (тренажеры, велосипеды, ролики, коньки, палатки и т.п.) животные и товары для животных продукты питания (кроме заказа готовых блюд) товары для взрослых канцтовары билеты (транспорт, путешествия, развлекательные и другие мероприятия), купоны на получение услуг другие категории, которые предложат участники конкурса.

Лучший Интернет-супермаркет

Лучший Маркетплейс /Прайс-агрегатор/Электронная доска объявлений

/Прайс-агрегатор/Электронная доска объявлений Лучшее мобильное приложение

Лучший mail-форвардер (покупка/доставка из зарубежных интернет-магазинов)

По правилам конкурса, экспертное жюри сформирует short-лист номинантов, а потребители проголосуют за лучшего участника в каждой из категорий.

Блок «Лучший В2В продукт для Е-commerce»

В трех номинациях будут определены продукты (не компания, а именно решение, которое она предлагает оценить) которые, по мнению игроков рынка e-commerce, имели наибольшее влияние на эффективность бизнеса, коммуникацию с клиентами, продвижение, развитие в новом направлении, улучшение сервиса и т.д.

Лучший логистический продукт для Е-commerce

Лучший финансовый продукт для Е-commerce

Полезные решения (все продукты, не относящиеся к логистике и финансам)

Право назвать лучших в этих номинациях будут иметь торговые интернет-проекты, которые подали заявки на участие в конкурсе.

Также в рамках конкурса будут определены победители еще в двух номинациях:

«Прорыв года» (один игрок рынка e-commerce, который сделал существенный прорыв в 2017 году, благодаря реализации новой идеи, сервиса и т.д.)

(один игрок рынка e-commerce, который сделал существенный прорыв в 2017 году, благодаря реализации новой идеи, сервиса и т.д.) «Человек года в Е-commerce» (один человек, который внес весомый вклад в развитие рынка e-commerce в течение прошлого года).

Выбор лучших игроков рынка е-commerce пройдет в три этапа:

06.03 — 23.03 — сбор заявок и анкет участников

02.04 – 16.04 — голосование среди жюри и потребителей

20.04 – торжественная церемония награждения победителей Ukrainian E-Commerce Awards 2018

Детальнее о правилах конкурса и номинациях читайте на сайте премии

https://www.e-awards.com.ua/

Генеральный партнер E-Awards 2018: Нова Пошта

Партнеры: UAPAY, Document.Online, 25h8.com, Weblium, FRED&FRESH, UkrIndex

Информационные и медиа партнеры: Logist.FM, Ukrainian Retail Association

Генеральный радио-партнер – Радио «Голос столицы»

FinTech партнер конкурса – PaySpace Magazine

СПРАВКА

Ukrainian E-Commerce Awards — это независимая профессиональная премия, присуждаемая лучшим игрокам рынка e-commerce. Главная цель награды – создать силами отраслевого сообщества знак отличия, гарантирующий конечному покупателю надежность услуги и безопасность покупки. А также выделить неординарные достижения игроков e-commerce в Украине за последний год.

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