В Киеве пройдет конференция CryptoCartel

Блокчейн и криптовалюта – ключевые тренды современного финтеха и главные информационные поводы для горячих новостей

Интересуетесь криптовалютой, блокчейном и ICO? Хотите узнать, как зарабатывать в этой сфере, провести ICO или внедрить инновационные решения в свой бизнес, чтобы увеличить его прибыльность?

Ответы на все эти вопросы вы получите на грандиозной Международной криптоконференции. На мероприятии выступят 19 экспертов в индустрии криптовалют из семи стран.

Узнать прогнозы лучших специалистов о перспективах роста рынка и ключевых тенденциях в криптомире смогут 1 тыс участников, лично присутствующих на мероприятии, и свыше 3 тыс участников в режиме онлайн.

Во время конференции CryptoCartel вы узнаете, как:

Создать собственную криптовалюту, организовать и провести ICO

Привлечь инвесторов для ICO

Разработать эффективную стратегию маркетинга для ICO-проекта

Открыть биржу криптовалют

Торговать на биржах криптовалют

Выгодно инвестировать средства в цифровые активы

Обеспечить свою сетевую безопасность

Как блокчейн может повысить прибыльность Вашего бизнеса

Почему соучредитель корпорации Apple Стив Возняк избавляется от биткоинов

В каких сферах будет использоваться в будущем блокчейн.

Забронировать место ➜ cryptocartel.club/events

Спикеры мероприятия CryptoCartel

(признанные специалисты по криптовалютам, блокчейну и проведению ICO)

Иван Крошный – идеолог и вдохновитель Клуба CryptoCartel, президент Клуба трейдеров Cartel, соучредитель и гендиректор Gerchik & Co.

Алексей Виноградов – украинский предприниматель, владелец и глава IXC Softswitch

Александр Герчик – президент Gerchik & Co, в 2003 году стал управляющим партнером Hold Brothers (одного из самых крупных мировых брокеров)

Алекс Божинов – бизнесмен, работающий с развивающимися компаниями, использующими блокчейн

Илья Егоров – консультант в области ICO

Роман Масленников – лучший специалист по пиару ICO-проектов в РФ

Вадим Груша – создатель и глава BlockSoftLab

Сергей Новосельский – гендиректор ВСМ Capital

Алекс Трауш – специалист по маркетингу проектов на базе блокчейна

Дмитрий Игольников – занимает должность директора по техническим вопросам биржи eXion.IO

Василий Суманов – специалист в индустрии блокчейна, в организации и проведении ICO

Александр Беспалов – гендиректор Cryptocompany, один из основателей BeEasy

Малик Мурзашев – гендиректор IceRockMining

Виктор Диордиев – CBO ShelfNetwork, один из учредителей Blockchain Influencer

Владимир Жиганов – исполнительный директор ICOLab

Евгений Вольфман – входит в число основателей Goldmint, специалист по инвестированию, блокчейну и ICO

Ярослав Лунев – специалист по маркетингу и токенсейлу, входит в число партнеров компании Merklion, трейдер, занимается аналитикой

Тимур Мусин – профессионал в сфере финансов, блогер CryptoCartel.

Модератор конференции – Сергей Скабелкин, являющийся соучредителем FinTechCluster и вице-президентом УЭЛБУ.

Криптоконференция прольет свет и объяснит главные дискуссионные вопросы в ведении криптобизнеса. Ее участники узнают, как внедрить блокчейн в бизнес, организовать ICO, чтобы гарантированно привлечь внимание инвесторов, каких ошибок следует избегать при работе с блокчейном, создании стартапа, увидят кейсы успешно реализованных проектов в криптоиндустрии и узнают, как свои идеи и проекты сделать такими же. Спикеры расскажут о ключевых изменениях в цифровой экономике и о том, какое влияние они окажут на мировые финансы в целом.

На криптоконференции будут даны ответы на сложные и запутанные вопросы по криптовалютам. Станет понятно, как на практике преодолеть многие трудности в процессе внедрения блокчейна в предпринимательскую деятельность.

Партнеры Криптоконференции: компания Gerchik & Co, популярные издания по криптоэкономике (Bitcryptonews.ru, «Инвест-Форсайт», Procrypto.network).

Эксклюзивный партнер: PaySpace Magazine

Дата: 28 апреля 2018

Место: г. Киев, ул. Большая Житомирская, д. 33, Торгово-промышленная палата