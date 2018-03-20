В Киеве пройдет конференция CryptoCartel

Блокчейн и криптовалюта – ключевые тренды современного финтеха и главные информационные поводы для горячих новостей
Интересуетесь криптовалютой, блокчейном и ICO? Хотите узнать, как зарабатывать в этой сфере, провести ICO или внедрить инновационные решения в свой бизнес, чтобы увеличить его прибыльность?
Ответы на все эти вопросы вы получите на грандиозной Международной криптоконференции. На мероприятии выступят 19 экспертов в индустрии криптовалют из семи стран.
Узнать прогнозы лучших специалистов о перспективах роста рынка и ключевых тенденциях в криптомире смогут 1 тыс участников, лично присутствующих на мероприятии, и свыше 3 тыс участников в режиме онлайн.
Во время конференции CryptoCartel вы узнаете, как:
- Создать собственную криптовалюту, организовать и провести ICO
- Привлечь инвесторов для ICO
- Разработать эффективную стратегию маркетинга для ICO-проекта
- Открыть биржу криптовалют
- Торговать на биржах криптовалют
- Выгодно инвестировать средства в цифровые активы
- Обеспечить свою сетевую безопасность
- Как блокчейн может повысить прибыльность Вашего бизнеса
- Почему соучредитель корпорации Apple Стив Возняк избавляется от биткоинов
- В каких сферах будет использоваться в будущем блокчейн.
Забронировать место ➜ cryptocartel.club/events
Спикеры мероприятия CryptoCartel
(признанные специалисты по криптовалютам, блокчейну и проведению ICO)
Иван Крошный – идеолог и вдохновитель Клуба CryptoCartel, президент Клуба трейдеров Cartel, соучредитель и гендиректор Gerchik & Co.
Алексей Виноградов – украинский предприниматель, владелец и глава IXC Softswitch
Александр Герчик – президент Gerchik & Co, в 2003 году стал управляющим партнером Hold Brothers (одного из самых крупных мировых брокеров)
Алекс Божинов – бизнесмен, работающий с развивающимися компаниями, использующими блокчейн
Илья Егоров – консультант в области ICO
Роман Масленников – лучший специалист по пиару ICO-проектов в РФ
Вадим Груша – создатель и глава BlockSoftLab
Сергей Новосельский – гендиректор ВСМ Capital
Алекс Трауш – специалист по маркетингу проектов на базе блокчейна
Дмитрий Игольников – занимает должность директора по техническим вопросам биржи eXion.IO
Василий Суманов – специалист в индустрии блокчейна, в организации и проведении ICO
Александр Беспалов – гендиректор Cryptocompany, один из основателей BeEasy
Малик Мурзашев – гендиректор IceRockMining
Виктор Диордиев – CBO ShelfNetwork, один из учредителей Blockchain Influencer
Владимир Жиганов – исполнительный директор ICOLab
Евгений Вольфман – входит в число основателей Goldmint, специалист по инвестированию, блокчейну и ICO
Ярослав Лунев – специалист по маркетингу и токенсейлу, входит в число партнеров компании Merklion, трейдер, занимается аналитикой
Тимур Мусин – профессионал в сфере финансов, блогер CryptoCartel.
Модератор конференции – Сергей Скабелкин, являющийся соучредителем FinTechCluster и вице-президентом УЭЛБУ.
Криптоконференция прольет свет и объяснит главные дискуссионные вопросы в ведении криптобизнеса. Ее участники узнают, как внедрить блокчейн в бизнес, организовать ICO, чтобы гарантированно привлечь внимание инвесторов, каких ошибок следует избегать при работе с блокчейном, создании стартапа, увидят кейсы успешно реализованных проектов в криптоиндустрии и узнают, как свои идеи и проекты сделать такими же. Спикеры расскажут о ключевых изменениях в цифровой экономике и о том, какое влияние они окажут на мировые финансы в целом.
На криптоконференции будут даны ответы на сложные и запутанные вопросы по криптовалютам. Станет понятно, как на практике преодолеть многие трудности в процессе внедрения блокчейна в предпринимательскую деятельность.
Партнеры Криптоконференции: компания Gerchik & Co, популярные издания по криптоэкономике (Bitcryptonews.ru, «Инвест-Форсайт», Procrypto.network).
Эксклюзивный партнер: PaySpace Magazine
Дата: 28 апреля 2018
Место: г. Киев, ул. Большая Житомирская, д. 33, Торгово-промышленная палата