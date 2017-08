19 сентября в Киеве пройдет конференция “Fraud and Breaches. How to protect?” по вопросам кибербезопасности, мошенничества и взломов, а также методов защиты от данных угроз

Актуальность конференции подтверждается недавними волнами вирусных атак на государственные и коммерческие организации в Украине летом этого года; ростом уровня фрода и мошенничества, несмотря на все действия, предпринимаемые участниками рынка для их предотвращения и уменьшения; появлением новых методов платежей и платежных инструментов, таких как криптовалюты и системы блокчейна, и, соответственно, новых видов специфического мошенничества.

На конференции “Fraud and Breaches. How to protect?” мы рассмотрим:

актуальную статистику по методам и уровню мошенничества в 2016-2017 годах и тенденции к изменениям в 2018 году;

виды мошенничества в сфере государственных и коммерческих закупок и как их избежать;

какие лазейки и незащищенные стороны используют мошенники в криптовалютах;

типовые проблемы защиты внешнего периметра банков и веб-приложений в сфере электронной коммерции.

В конференции примут участие более 100 профессионалов:

представители украинских банков — руководители и специалисты департаментов информационной безопасности, ИТ-департаментов и департаментов рисков, карточных подразделений и отделов по работе с платежными системами;

представители компаний, работающих в сфере электронной коммерции;

ИТ-интеграторы и девелоперские компании.

НЕ ПРОПУСТИТЕ ЭТУ КОНФЕРЕНЦИЮ, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСТИТЬ УГРОЗУ!

Для регистрации заполните форму на сайте конференции: http://fnb.biz.ua/ или позвоните организаторам: +38 (093) 77 69 615

Для читателей PaySpace Magazine действует скидка 10%. Используйте промо-код: «PaySpace»