Как не стать жертвой хакеров за границей — инфографика

Любите путешествовать? Сохраните эти советы, они помогут вам не стать жертвой кибермошенников

Лето закончилось, но украинцы активно путешествуют в другие страны в любое время года. Наряду с положительными впечатлениями, к сожалению, можно столкнуться с неприятными ситуациями. Одной из таких может стать атака кибермошенников на ваш смартфон, ПК или банковский счет.

Специалисты украинской антивирусной лаборатории Zillya! Антивирус составили список основных угроз, а также советов, как не стать жертвой хакеров во время пребывания за границей.

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