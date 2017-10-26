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Как не стать жертвой хакеров за границей — инфографика

26.10.2017 15:59 Нина Омельчук

Любите путешествовать? Сохраните эти советы, они помогут вам не стать жертвой кибермошенников

Фото: globbsecurity.com

Лето закончилось, но украинцы активно путешествуют в другие страны в любое время года. Наряду с положительными впечатлениями, к сожалению, можно столкнуться с неприятными ситуациями. Одной из таких может стать атака кибермошенников на ваш смартфон, ПК или банковский счет.

Специалисты украинской антивирусной лаборатории Zillya! Антивирус составили список основных угроз, а также советов, как не стать жертвой хакеров во время пребывания за границей.

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Рубрики: БезопасностьИнфографикаМирТехнологииУкраина
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