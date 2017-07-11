Текущее состояние и перспективы рынка онлайн-кредитования: интервью с компанией SOS CREDIT

Интервью с одним из самых быстрорастущих игроков рынка онлайн-кредитования Украины

Рынок онлайн-кредитования становится все популярнее в Украине. Услуга получения займа за считанные минуты на свою банковскую карту, не выходя из дома, привлекает сотни тысяч украинцев. Мы решили расспросить директора одного из самых молодых, но перспективных участников рынка микрокредитования — компании SOS CREDIT — Юрия Купченко о состоянии рынка и его перспективах, о типичном пользователе онлайн-кредитов, а также об инвестиционной привлекательности этого бизнеса.

Юрий, когда ваша компания появились на рынке? Какими достижениями уже можете похвалиться? И сколько человек сейчас насчитывает ваш штат?

Мы вышли на рынок в конце 2016 года. К моменту старта проекта мы собрали команду профессионалов, с которой и запустили сервис. На сегодняшний день наш штат постоянно растет.

Наша команда разработала уникальную систему обработки заявок (скоринговую систему), которая позволяет системе принимать решение о выдаче кредита полностью в автоматическом режиме, тем самым сократив время обработки самой заявки. Для принятия решения мы используем не только данные, указанные в заявке, но и бихевиоральный портрет, что является уникальной технологией, используемой мировыми лидерами онлайн-кредитования.

Насколько популярно в настоящее время онлайн-кредитование среди украинцев? И почему? Сколько человек, по Вашим оценкам, пользуется микрокредитами в Украине?

На сегодняшний день услуга онлайн-кредитования для украинцев очень актуальна, и ее популярность растет с каждым месяцем. Онлайн-кредитование – это успешная замена банкам, ломбардам и займам у друзей, так как компании, выдающие деньги по Интернету, способны обеспечить безопасность и анонимность своих клиентов. Это, безусловно, является очень важным моментом для пользователей данной услуги.

Ввиду непростой социально-экономической ситуации в стране, нам важно быть поддержкой для наших соотечественников, предоставляя возможность взять краткосрочный кредит на карту любого украинского банка на сумму до 10 000 грн. Понимая потребности клиента, мы предоставляем возможность взять необходимую сумму на срок до 30 дней и более. Таким образом, пользователь без особых трудностей может вернуть полученную сумму, например, со следующей зарплаты.

По предварительным оценкам, услугой микрокредитования на данный момент пользуется около 4 млн человек, причем количество пользователей неуклонно растет каждый месяц.

Почему пользователи все чаще отдают предпочтение сервисам онлайн-кредитования вместо банков, ломбардов и даже займов у друзей, несмотря на достаточно высокие комиссии в среднем по рынку?

Основные преимущества сервисов онлайн-кредитования перед банками, ломбардами и займами у друзей — это высокий процент одобрения заявок (70-90%), скорость получения денег (10-15 минут), никаких залогов имущества, а также минимум предоставляемых документов.

Также очень важными факторами являются анонимность и безопасность. Ведь финансовые неурядицы бывают у всех, но не каждый готов в них признаться своим друзьям, и уж тем более просить деньги в долг. А ломбард не может обеспечить того уровня безопасности, которое дает онлайн-кредитование. Ведь для получения средств с помощью последнего не нужно даже выходить из дома.

Действительно, сервисы онлайн-кредитования предлагают краткосрочные кредиты под ставки, превышающие банковские. В данном случае важно обратить внимание на вышеуказанные преимущества, которые помогают человеку получить деньги здесь и сейчас, а погасить кредит именно тогда, когда ему удобно.

Несколько лет назад, на пике становления данной отрасли, многие говорили о несоответствии работы некоторых компаний требованию украинского законодательства. Как сфера микрокредитования регулируется сейчас и что необходимо усовершенствовать, с Вашей точки зрения, в текущей законодательной базе?

На данный момент мы стараемся использовать все нововведения законодательства, а также находить оптимальные варианты взаимодействия старого и нового законодательства.

Для лучшей регуляции рынка микрокредитования нам стоит перенять опыт стран, которые пользуются цифровыми технологиями для выполнения этой функции.

Для облегчения ведения деятельности рынка онлайн-кредитования хотелось бы внедрения инновационных интернет-технологий, которые могли бы оптимизировать такие вопросы.

Давно назрела необходимость в пуле законодательных актов, который будет регулировать сферу FinTech. Де-факто данная сфера уже несколько лет присутствует на рынке и стремительно развивается, а де-юре есть огромное количество «белых пятен», которые пока могут быть трактованы скорее против участников рынка, чем за.

Индустрия микрокредитования набирает обороты по всему миру, а доходность кредитного портфеля является лакомым куском для различного рода инвесторов – от хедж-фондов и венчурных капиталистов до крупных частных инвесторов, которые вкладывают в эту отрасль для диверсификации рисков без потери доходности.

В Украине у вас достаточно много конкурентов. В чем ваши преимущества?

Несмотря на то, что сама услуга онлайн-кредитования в Украине в основном стандартизирована, есть определенные особенности. Нашими конкурентными преимуществами являются:

Собственная уникальная разработка системы принятия решения с технологиями бихевиорального портрета.

Данное программное решение позволяет в большинстве случаев выдавать кредит клиенту полностью в автоматическом режиме. Тем самым мы обеспечиваем высокую скорость и корректность обработки заявки, что, в свою очередь, освобождает клиента от лишних звонков оператора. После отправки заявки наш клиент получает кредитные средства на свою банковскую карту уже через 2 минуты.

Низкая процентная ставка.

Самый важный показатель нашей работы – это лояльный клиент, который остается доволен нашей услугой и возвращается к нам снова. Именно поэтому мы установили процентную ставку на уровне, который будет комфортен для нашего клиента – 0,99% за день пользования кредитными средствами. А программа лояльности позволит клиентам получать скидки на последующие займы до 50%. Мы ценим наших клиентов и активно работаем над лояльностью и комфортом использования нашей системы.

Возможность пролонгации кредита.

Мы понимаем, что бывают моменты, когда у клиента не получается погасить кредит в нужное время. Поэтому мы предусмотрели возможность продления срока пользования кредитными средствами с лояльными условиями для нашего клиента.

Клиентоориентированная служба поддержки.

Не секрет, что когда человек принимает решение воспользоваться услугой микрокредитования, для него это не всегда комфортно. Возможен даже стресс. Наша служба поддержки состоит из профессионально подготовленных специалистов, которые являются не просто операторами, а полноценной поддержкой для заемщика. Мы уделяем каждому клиенту максимум внимания. Каждая ситуация индивидуальна, и нам важно помочь решить все вопросы пользователя нашего сервиса.

Современные системы безопасности данных.

Для нас важно доверие клиента, поэтому сервис онлайн-кредитования SOS CREDIT использует самые последние технологии, обеспечивающие сохранность данных клиента, а также финансовых транзакций. К примеру, используемая сервисом платежная система сертифицирована по международному стандарту PCI DSS, который гарантирует сохранность данных пользователей по международным стандартам. А SSL сертификат предоставляет самый высокий уровень шифрования и безопасности соединения.

Кто ваши основные клиенты? И как Вы можете описать портрет типичного украинского пользователя онлайн-кредитов?

Каждый клиент для нас по-своему уникален — с разным уровнем дохода, семейным положением, а также личностными характеристиками.

Если говорить о портрете украинского клиента услуги онлайн-кредитования, то усредненно можно выделить следующий набор характеристик. Это чаще мужчина, 22-37 лет, со средним уровнем дохода. Личностные характеристики – активный образ жизни, склонность к эмоциональным покупкам и непредвиденным тратам. Но если быть честным, то у каждого человека могут возникнуть финансовые проблемы, поэтому наш сервис готов прийти на помощь любому жителю Украины. При этом статистически, чаще всего услугами онлайн-кредитования пользуются жители Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Одесской областей.

Насколько сфера микрокредитования интересна инвесторам в Украине?

Этот рынок сравнительно молодой, но, тем не менее, растущий в геометрической прогрессии. Это видно даже из официальной статистики регулятора. Несмотря на непростую ситуацию в экономике, мы продаем самый ликвидный и востребованный во все времена – и тем более в текущих реалиях – товар. Этот товар – деньги. На сегодняшний день на рынке наблюдается как появление новых, так и значительный рост уже зарекомендовавших себя компаний. Само собой, это происходит путем вливания инвестиций в проекты, особенно в условиях высокой конкуренции и освоения все более широкой аудитории потенциальных клиентов, миграции клиентов из банков в финансовые компании.

Можно сделать вывод, что сфера микрокредитования на сегодняшний день является одной из самых инвестиционно привлекательных. Даже несмотря на относительную нестабильность национальной валюты и возникающие курсовые риски, в наш сегмент начинают заходить иностранные инвесторы. Пока в небольшом количестве, можно сказать, осторожничая, но процесс активно пошел. Думаю, еще год-два – и будет просто бум M&A.

Еще одно огромное преимущество этой сферы – в общей массе, это достаточно высокотехнологический бизнес. Его можно приобрести относительно дешево в Украине, при этом вполне реально масштабировать на другие рынке. Успешные кейсы такого развития ситуации уже есть.

А высок ли риск вложений в такие проекты? В ваш проект, в частности? Стоит ли, как говорится, овчинка выделки?

Можно перечислить множество рисков, которые относятся скорее к стране, чем к сфере микрокредитования. Например, это и потенциальные курсовые потери инвестора, и неидеальность законодательства, и степень лояльности к бизнесу (правда, объективно растущая в последнее время) регулирующих органов. Но с другой стороны, те же риски можно перечислить в отношении любого другого бизнеса – от небольшого МАФа до большой корпорации.

Стабильная финансовая компания, не приносящая головной боли своему инвестору, а исключительно доход – это:

высокотехнологичная автоматизация максимального количества бизнес-процессов;

в идеале – собственная разработка ПО (с «коробочными» решениями в Украине ситуация, к сожалению, обстоит не лучшим образом) с возможностью оперативного внесения изменений (и особенно это касается скоринговых компонентов/модулей);

профессиональная команда (IT-специалисты, риск-менеджеры, аналитики, маркетологи и т.д.).

В итоге, это скорее классический FinTech, чем аналог сберегательной кассы с кредитами под более высокие проценты, как думают многие. И выстраивая наши процессы, мы пошли именно по пути технологичности.

Можно называть какие-то цифры по доходности бизнеса и инвестиций, но даже от компании к компании ситуация отличается кардинально – как из-за разных издержек, так и из-за разных моделей ведения продаж и выстроенных процессов оценки рисков.

В случае инвестирования в стабильно работающую и растущую компанию, соответствующую описанным выше моментам — риски минимальны, доходность понятна и прогнозируема фактически на ежемесячной основе. Как результат, для инвестора, который не готов тратить много времени на микроменеджмент, такая инвестиция похожа, например, на банковский депозит. Даже есть возможность получения дохода на ежемесячной основе, но, конечно же, с более высокой ставкой доходности.

Не готов утверждать про всех коллег на рынке. Но наша компания в случае партнерства с потенциальным инвестором с удовольствием готова предложить именно такую схему работы. В зависимости от текущих реалий рынка и выбранной стратегии, полная окупаемость инвестиций за два года – далеко не редкость.

А ваша компания потенциально готова рассматривать инвестиционные предложения?

Мы всегда открыты к плодотворному и, конечно же, взаимовыгодному сотрудничеству, в том числе и с потенциальными инвесторами. Такие предложения начали поступать нам фактически с момента запуска бизнеса, после первых наших успехов на рынке. Но на тот момент мы только вырабатывали стратегию долгосрочного сотрудничества. Согласитесь, потенциальному инвестору всегда интереснее работать в долгосрочной перспективе. Сейчас, например, мы уже четко понимаем, как будет развиваться бизнес через год, два, пять.

Соответственно, в зависимости от планов и пожеланий по параметрам сотрудничества потенциального партнера, мы вместе с ним можем в конкретных цифрах обсуждать его доход.

Насколько в Украине изменился рынок кредитования с приходом на него компаний, предоставляющих услуги онлайн-кредитования? Как Вы считаете, пострадали ли от этого банки со своим традиционным кредитованием?

Безусловно, рынок изменился в пользу компаний, предоставляющих краткосрочные кредиты онлайн. Люди увидели, что для того, чтобы получить кредит до 10 000 грн. вовсе не обязательно идти в банк, предоставлять множество документов, еще и с низкой вероятностью позитивного решения о выдаче кредита. А тем более сдавать свое имущество в ломбард.

С другой стороны, растет количество микрокредитных компаний и инвестиций, вложенных в сферу в целом. Все это поднимает общий объем рынка и способствует его росту.

Планируете ли вы открывать офлайн-точки по выдаче микрокредитов? И насколько это вообще целесообразно для онлайн-игрока в данной отрасли?

С одной стороны, предоставление услуг кредитования через офлайн-точки удобно для тех клиентов, которые не пользуются банковскими картами, либо тем, кому нужны именно наличные деньги на руки. А с другой стороны, данный вариант получения кредитных средств имеет высокий процент риска для клиента. Как правило, точки выдачи краткосрочных кредитов не обеспечиваются должным уровнем охраны. Нередки случаи нападения злоумышленников как возле подобных офлайн-точек, так и даже непосредственно в них. Это рискованно как для клиентов, так и для работников данных отделений.

Тем более, на сегодняшний день сложно представить человека без банковской карты. Поскольку нам важна безопасность наших клиентов, мы не планируем предоставлять услугу микрокредитования через офлайн-точки, только онлайн. Согласитесь, куда быстрее и комфортнее получить деньги на карту, сидя дома на диване, за несколько минут.

Ваши прогнозы по развитию рынка микрокредитования в Украине на ближайшие несколько лет.

Потенциал рынка микрокредитования еще полностью не раскрыт. Основные причины, которые на данном этапе сдерживают его стремительный рост – это недостаточная информированность об услуге микрокредитования, а также недоверие людей к кредитам через Интернет. Мы уверены, что, как и любая полезная инновация для людей, данная услуга станет востребованной у большей части населения Украины. И со временем вполне может отобрать у банков услугу краткосрочных онлайн-займов.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Кредит онлайн: обзор рынка микрозаймов в Украине