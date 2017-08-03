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Биометрия по-новому: представлен смартфон со сканером отпечатков на экране

03.08.2017 15:47

Пока официальная презентация гаджета из Китая не состоялась

Сканировать отпечаток пальца можно будет прямо на экране Фото: http://forskning.no

Вчера, 2 августа в прессу просочились данные о новом смартфоне китайской компании Vivo. Сообщается, что фото с предварительной презентации гаджета случайно попали в китайский аналог Twitter – Weibo.

Если гаджет будет представлен покупателям в таком виде, как на этих фото, он может стать первым смартфоном, который поместит сканер отпечатков пальцев под стекло, вместо того, чтобы размещать его на панели корпуса.

Фото: techtoday.in.ua

 

Фото: techtoday.in.ua

Ожидается, что устройство под названием Vivo XPlay 7 будет использовать в новом гаджете наработки Qualcomm.

О сотрудничестве китайского производителя с этой компанией уже было известно ранее. Так, в июне на конференции Mobile World Congress Shanghai 2017 компании представили инновационное решение по сканированию отпечатков пальцев — Qualcomm Snapdragon Sense ID. Датчики, которые используются в этом решении, позволяют распознавать отпечатки сквозь стекло и металл. И также идентифицировать узор подушечек пальцев в движении.

Снимки, взятые из презентации, показывают, что смартфон оснащен полноэкранным дисплеем с минимальными рамками, а боковые грани устройства изогнуты. Ранее сообщалось, что новое устройство поступит в продажу в четвертом квартале 2017.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что Mastercard тестирует карту со встроенным сканером отпечатка пальца. А полномасштабный запуск запланирован на текущий год.

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Рубрики: МирНовостиТехнологии

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