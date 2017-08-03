Биометрия по-новому: представлен смартфон со сканером отпечатков на экране

Пока официальная презентация гаджета из Китая не состоялась



Вчера, 2 августа в прессу просочились данные о новом смартфоне китайской компании Vivo. Сообщается, что фото с предварительной презентации гаджета случайно попали в китайский аналог Twitter – Weibo.

Если гаджет будет представлен покупателям в таком виде, как на этих фото, он может стать первым смартфоном, который поместит сканер отпечатков пальцев под стекло, вместо того, чтобы размещать его на панели корпуса.

Ожидается, что устройство под названием Vivo XPlay 7 будет использовать в новом гаджете наработки Qualcomm.

О сотрудничестве китайского производителя с этой компанией уже было известно ранее. Так, в июне на конференции Mobile World Congress Shanghai 2017 компании представили инновационное решение по сканированию отпечатков пальцев — Qualcomm Snapdragon Sense ID. Датчики, которые используются в этом решении, позволяют распознавать отпечатки сквозь стекло и металл. И также идентифицировать узор подушечек пальцев в движении.

Снимки, взятые из презентации, показывают, что смартфон оснащен полноэкранным дисплеем с минимальными рамками, а боковые грани устройства изогнуты. Ранее сообщалось, что новое устройство поступит в продажу в четвертом квартале 2017.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что Mastercard тестирует карту со встроенным сканером отпечатка пальца. А полномасштабный запуск запланирован на текущий год.

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