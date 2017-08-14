Давать чаевые водителю в приложении Uber можно еще в одной стране

С завтрашнего дня британцы смогут давать чаевые водителям в приложении Uber

В июне такая опция появилась у пассажиров в США.

Более того, теперь, как и в США, британский Uber будет взимать плату с пассажиров, которые заставят своих водителей ждать более двух минут. Начиная с 22 августа за каждую минуту ожидания (после первых 2 минут) пассажир должен будет заплатить водителю по 20 пенсов (около $0,26).

К тому же, если раньше пассажир мог отменить поездку в течение пяти минут и не платить за это, то теперь время на отмену снизили до 2 минут. В компании объяснили это тем, что 5 минут — это слишком долго, ведь водитель уже выехал за пассажиром и потратил определенное количество времени и топлива.

Также для водителей в приложении появилась кнопка «Нет, спасибо», чтоб моментально отказаться от поездки, а не ждать, пока запрос истечет.

В компании добавили, что в будущем водителей ждут дополнительные изменения.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Uber пытаются вытеснить из Европы. Компания Didi Chuxing, вытеснившая Uber из Китая, инвестирует в его конкурента в Европе и Африке Taxify.

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По материалам techcrunch.com