Для водителей Uber разработали новую систему приема чаевых

Новое устройство будет принимать чаевые, как наличкой, так и через платежные карты

Новый девайс оптимизирует процесс приема чаевых водителями Uber. Согласно TechCrunch, устройство Pax, которое вмонтируется в заднее сидение автомобиля Uber, принимает чаевые как наличкой, так и через платежные карты. Создатель Pax сейчас намерен привлечь 50 тыс долларов инвестиций на платформе Kickstarter для полноценного запуска своего продукта.

Многие сервисы такси уже предоставляют своим клиентам возможность оставлять чаевые водителям, используя кредитные карты. Однако в Uber оплата происходит через приложение и исключает возможность доплаты чаевых, хотя Lyft и другие сервисы предлагают такую опцию. В случае с Uber выходит так, что, если у клиента нет при себе налички, он не сможет оставить водителю чаевые.

Стоит отметить, что система предназначена только для чаевых — сами поездки в такси клиенты, как и прежде, будут оплачивать через приложение Uber.

Разработчики уточняют, что Pax будет брать 3% с каждой транзакции. Водители смогут приобрести такой девайс за 100 долларов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам techcrunch.com