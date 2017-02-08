Uber нанял инженера NASA для разработки летающих автомобилей

Uber принял в число своих сотрудников авиационного инженера NASA Марка Мура

Uber Technologies – сервис по заказу такси — принял в число своих сотрудников авиационного инженера NASA Марка Мура (Mark Moore). В Uber он займет должность директора по авиационной инженерии.

Семь лет назад Мур опубликовал отчет по электрическим самолетам, которые могут взлетать и приземляться, как вертолеты, но не издают так много шума и намного меньше по размеру, сообщает Bloomberg.

В Uber Мур будет работать над проектом с участием летающих автомобилей Uber Elevate.

Хотя Uber пока еще не готов к разработке собственного летающего автомобиля, в отчете, который был написан компанией совместно с Муром, Uber рассказал о перспективах ежедневных «поездок» по воздуху. В Uber также рассказали о технических сложностях воплощения этой идеи в реальность: шумовое загрязнение, ограниченный срок службы батарей и эффективность запуска таких транспортных средств.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Uber заплатит 20 млн долларов штрафа за обман.

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По материалам pymnts.com