Uber заплатит $20 млн штрафа за обман

Uber обвиняют в преувеличении потенциального заработка водителей при приеме на работу

Приложение для вызова такси Uber Technologies заплатит 20 млн долларов в рамках урегулирования спора с правительством США из-за обвинений в преувеличении потенциального заработка водителей при приеме их на работу.

Согласно Reuters, американское правительство также обвинило Uber в преуменьшении расходов будущих водителей на покупку или аренду машины. Также, сообщается, что Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) утверждает, что на своем сайте Uber обещает водителям ежегодный заработок в размере 90 тыс долларов в год в Нью-Йорке и 74 тыс долларов в Сан-Франциско. Однако, на самом деле, водителям удается заработать около 61 тыс долларов и 53 тыс долларов соответственно.

Более того, Uber вводит в заблуждение потенциальных водителей, предоставляя недостоверную информацию касательно цен на покупку и аренду автомобилей, которые будут использоваться для работы с Uber.

В Uber прокомментировали обвинения в свой адрес:

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Uber получил убыток свыше 800 млн долларов.

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По материалам pymnts.com