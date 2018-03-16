Еще один поисковик запретил рекламу криптовалют, ICO и майнинга

Вслед за Google еще один поисковик заблокировал эти виды рекламы

Яндекс прекратил публиковать рекламные материалы, продвигающие криптовалюты, майнинг и ICO. Согласно данным службы клиентской поддержки, такая реклама в Яндекс.Директ запрещена, но официальных заявлений об этом не было.

Причины ужесточения правил в отношении рекламы криптовалют и ICO на данный момент неизвестны. При этом в компании всегда оставляют за собой право отклонять объявления без объяснения причин такого решения.

Кроме того, ранее Яндекс.Браузер начал автоматически находить и блокировать на сайтах скрипты для тайного майнинга криптовалют с помощью компьютера пользователя. При этом защита от майнинга работает на всех платформах, включая компьютеры и мобильные устройства на iOS и Android.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Google запретит рекламу криптовалют и ICO. Интернет-гигант также ограничит рекламу рискованных финансовых продуктов.

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По материалам banki.ru