Вместо кошелька: Fitbit представила смарт-часы с опцией платежей

Это первые «умные» часы компании, которая ранее специализировалась на смарт-браслетах

Известный производитель смарт-гаджетов Fitbit заключил сделку с Visa, Mastercard и American Express, чтобы добавить в свои «умные» часы NFC-платежи.

Опция появится в часах серии Ionic smartwatch. Владельцы этих устройств в более чем 10 странах смогут привязывать к часам свои банковские карты ( кредитные и дебетовые) для совершения платежей в бесконтактных терминалах. Среди банков, которые будут поддерживать проект, австралийский ANZ, испанский Banco Santander, а также Bank of America, Capital One, HSBC, OCBC, Royal Bank of Canada, UOB и US Bank.

Fitbit сообщила о своем намерении внедрить платежный функционал в свои гаджеты еще в прошлом году.

Ранее мы сообщали о том, что Fitbit уступил первое место в рейтинге самых продаваемых электронных браслетов и часов. По итогам второго квартала 2017 лидером продаж носимой электроники стал китайский производитель Xiaomi.

