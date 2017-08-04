Гигант e-commerce запустит автоматы для покупки автомобилей

Ритейлер Tmall, принадлежащий Alibaba Group, планирует запустить «автомобильные вендинговые аппараты» в Китае

Автомат будет выглядеть, как многоэтажный дом. На каждом этаже будут расположены автомобили. Вариант того, как может выглядеть аппарат, компания опубликовала в своем Twitter.

Here’s what the future of car shopping could look like. Good news: no good cop, bad cop routine required. https://t.co/pUOCx2Ckwo pic.twitter.com/FdoXfiuMZ6 — Alibaba Group (@AlibabaGroup) 2 августа 2017 г.

Выбрать понравившуюся модель и оформить заказ клиент сможет через свой смартфон. Система оплаты будет связана с рейтингом пользователя Alibaba в системе Sesame Credit. В ней покупателям начисляются баллы в зависимости от их активности. Пользователь, получивший более 750 баллов, сможет внести первый взнос в размере 10%, а остальную сумму можно будет оплатить ежемесячными платежами через Alipay.

После оплаты машина будет автоматически спущена вниз, где покупатель сможет ее забрать.

Несмотря на то что аппарат от компании Tmall станет первым в Китае, в мире такие автоматы уже используются. Первый та аппарат с машинами в 2015 году в США открыл онлайн-сервис по продаже автомобилей Carvana.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что продавцы негодуют из-за новой политики возврата на Amazon. Покупатель больше не должен будет связываться с продавцом перед возвратом товара.

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По материалам alizila.com