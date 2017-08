Гигант e-commerce запустит автоматы для покупки автомобилей

Ритейлер Tmall, принадлежащий Alibaba Group, планирует запустить «автомобильные вендинговые аппараты» в Китае

Автомат будет выглядеть, как многоэтажный дом. На каждом этаже будут расположены автомобили. Вариант того, как может выглядеть аппарат, компания опубликовала в своем Twitter.

Here’s what the future of car shopping could look like. Good news: no good cop, bad cop routine required. https://t.co/pUOCx2Ckwo pic.twitter.com/FdoXfiuMZ6

— Alibaba Group (@AlibabaGroup) 2 августа 2017 г.