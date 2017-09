Mastercard будет использовать блокчейн в своей платежной инфраструктуре

Компания уже подала соответствующую заявку в Бюро по патентам и товарным знакам США

Компания Mastercard намерена интегрировать блокчейн в свою платежную инфраструктуру.

На этой неделе Бюро по патентам и товарным знакам США (The U.S. Patent and Trademark Office, USPTO) опубликовало новую заявку от Mastercard, в которой изложен принцип работы «единой системы расчетов», которая поможет упростить платежи между предприятиями.

В Mastercard сообщают, что система, скорее всего, будет включать реестр транзакций на блокчейне: «система может включать такие значения, как заказы на поставку, счета-фактуры, данные о транзакциях и другие данные, хранящиеся в реестре».

В Mastercard пояснили, что технология блокчейн обеспечит автоматическое фиксирование всех изменений, внесенных в реестр, создавая прозрачную систему записи всех данных. В результате злоумышленники не будут иметь возможности модифицировать транзакции в системе.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Mastercard позволит снимать наличные в банкомате с помощью мобильного. Сервис Cash Pick-Up позволит отправлять деньги пользователям, у которых нет счета в банке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Потребители не смогут использовать блокчейн для платежей — Центробанк ФРГ

По материалам coindesk.com