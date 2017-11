Новый платежный сервис Garmin Pay запустился в четырех странах

Сервис бесконтактных платежей запустился в США, РФ, Швейцарии и Австралии

Garmin International и Fit Pay объявили о запуске сервиса бесконтактных платежей Garmin Pay на смарт-часах Garmin vívoactive 3. Сервис уже доступен держателям карт банков-эмитентов, поддерживающих новое платежное решение.

С этим сервисом новейшие смарт-часы от Garmin превратятся в безопасный инструмент для совершения бесконтактных платежей в точках продаж. В платежном сервисе используется токенизация, обеспечивающая безопасность пользователя — данные о номерах счетов плательщика заменяются персональным цифровым идентификатором.

Новая возможность бесконтактных платежей поддерживается платежной платформой FitPay и первоначально доступна для владельцев карт Mastercard выпущенных такими банками и кредитными союзами как BECU, Capital One, First Tech Federal Credit Union, US Bank, Commonwealth Bank of Australia, Cornèrcard, Сбербанк России и Swiss Bankers Prepaid Services Ltd. В ближайшее время будут добавлены и другие платежные системы и эмитенты.

По материалам prnewswire.com