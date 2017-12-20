PayPal инвестирует в европейский маркетплейс депозитов

Инвестиции позволят Raisin ускорить рост в европейских регионах

Европейский маркетплейс депозитов Raisin привлек инвестиции от PayPal. Сумма средств, вложенных платежным гигантом, пока не раскрывается.

Компания Raisin в январе привлекла 30 млн евро финансирования с целью выхода на новые рынки и расширения ассортимента своих продуктов, чтобы охватить деловые депозиты и новые инвестиционные возможности.

Компания также предлагает возможность интеграции своего продукта на банковские веб-сайты. Немецкий цифровой банк N26 является первым пользователем этого сервиса.

Ранее в этом месяце Raisin сообщил, что общее количество клиентов маркетплейса выросло до 100 тыс. Потребители используют платформу для поиска и открытия счетов. Им предоставлены на выбор продукты 40 банков-партнеров из 18 европейских стран.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что экс-глава PayPal и Facebook вошел в совет директоров известного крипторесурса. Дэвид Маркус вошел в совет директоров сервиса обмена, хранения и торговли криптовалютой Coinbase.

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По материалам finextra.com