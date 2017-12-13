Экс-глава PayPal и Facebook вошел в совет директоров известного крипторесурса

Дэвид Маркус вошел в совет директоров сервиса обмена, хранения и торговли криптовалютой Coinbase

Coinbase объявила о назначении бывшего президента PayPal и вице-президента Facebook Дэвида Маркуса в состав совета директоров компании.

Как говорится в заявлении CEO Coinbase Брайана Армстронга, компания надеется, что 44-летний Дэвид Маркус поможет в создании и развитии продуктов, в первую очередь ориентированных на пользователей мобильных устройств.

В Facebook Дэвид Маркус работал с 2014 года и отвечал за работу систем обмена сообщениями Messenger, также он возглавлял Zong – стартап в области мобильных платежей, который в 2011 году был приобретен PayPal за $240 млн. Получив изначально должность вице-президента PayPal, Дэвид Маркус впоследствии сменил на посту президента Скотта Томпсона, который, в свою очередь, ушел в Yahoo.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам forklog.com