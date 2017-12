От биткоина отделилась очередная криптовалюта

В сети биткоина состоялся новый хардфорк Super Bitcoin

Вчера, 12 декабря, в сети первой криптовалюты на блоке 498 888 состоялся очередной хардфорк Super Bitcoin, реализованный китайскими разработчиками под лозунгом «Make Bitcoin Great Again».

THE SBTC FORK has already happened at Block Height 498888!!!!

Please look out for news on which exchange will support TRADING first!

SBTC TO THE MOON!😀😄😁#superbitcoin #bitcoin #SBTCTOTHEMOON

— SuperBTC (@SuperBTC2) 12 декабря 2017 г.