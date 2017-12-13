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От биткоина отделилась очередная криптовалюта

13.12.2017 13:13

В сети биткоина состоялся новый хардфорк Super Bitcoin

От биткоина отделилась очередная криптовалюта. Фото: investopedia.com

Вчера, 12 декабря, в сети первой криптовалюты на блоке 498 888 состоялся очередной хардфорк Super Bitcoin, реализованный китайскими разработчиками под лозунгом «Make Bitcoin Great Again».

Super Bitcoin предусматривает увеличение размера блока до 8 Мб, интеграцию Lightning Network, технологии Zero-knowledge proof (доказательства с нулевым разглашением) и смарт-контрактов.

По словам разработчиков, эти идеи — наиболее популярные в биткоин-сообществе. В то же время они подчеркивают, что хардфорк носит экспериментальный характер.

Общий объем эмиссии Super Bitcoin составит 21 210 000 млн монет. В это число входят полученные в ходе премайна 210 000 монет, которые будут использоваться для поощрения ранних разработчиков и инвестирования в экосистему Super BTC.

Также утверждается, что поддержать новую криптовалюту готовы майнинг-пулы f2pool и BTCС и несколько бирж, в том числе OKEx, HitBTC и Yobit.

Напомним, сеть Bitcoin ожидает другой хардфорк под названием Lightning Bitcoin, который ориентировочно должен произойти 23 декабря на блоке 499 999.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в следующем году в Украине запустится криптовалютный кошелек. С 1 января в Украине запустится криптовалютный кошелек с функциями банкинга.

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По материалам minfin.com.ua

Рубрики: BitcoinКриптовалютыНовости
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