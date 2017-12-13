От биткоина отделилась очередная криптовалюта

В сети биткоина состоялся новый хардфорк Super Bitcoin

Вчера, 12 декабря, в сети первой криптовалюты на блоке 498 888 состоялся очередной хардфорк Super Bitcoin, реализованный китайскими разработчиками под лозунгом «Make Bitcoin Great Again».

THE SBTC FORK has already happened at Block Height 498888!!!! Please look out for news on which exchange will support TRADING first! SBTC TO THE MOON!😀😄😁#superbitcoin #bitcoin #SBTCTOTHEMOON — SuperBTC (@SuperBTC2) 12 декабря 2017 г.

Super Bitcoin предусматривает увеличение размера блока до 8 Мб, интеграцию Lightning Network, технологии Zero-knowledge proof (доказательства с нулевым разглашением) и смарт-контрактов.

По словам разработчиков, эти идеи — наиболее популярные в биткоин-сообществе. В то же время они подчеркивают, что хардфорк носит экспериментальный характер.

Общий объем эмиссии Super Bitcoin составит 21 210 000 млн монет. В это число входят полученные в ходе премайна 210 000 монет, которые будут использоваться для поощрения ранних разработчиков и инвестирования в экосистему Super BTC.

Также утверждается, что поддержать новую криптовалюту готовы майнинг-пулы f2pool и BTCС и несколько бирж, в том числе OKEx, HitBTC и Yobit.

Напомним, сеть Bitcoin ожидает другой хардфорк под названием Lightning Bitcoin, который ориентировочно должен произойти 23 декабря на блоке 499 999.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в следующем году в Украине запустится криптовалютный кошелек. С 1 января в Украине запустится криптовалютный кошелек с функциями банкинга.

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По материалам minfin.com.ua