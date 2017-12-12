В следующем году в Украине запустится криптовалютный кошелек

С 1 января в Украине запустится криптовалютный кошелек с функциями банкинга
C 1 января 2018 года в Украине заработает первый криптовалютный кошелек с функциями банкинга PrivatCoins. Об этом рассказал разработчик приложения Алексей Грушко.
По его словам, изначально будет доступно пополнение мобильных телефонов. Дальше в планах — все, что есть в классическом онлайн-банкинге: покупка билетов, оплата коммунальных платежей и т.д.
Разработчик отметил, что основная цель проекта — дать возможность рядовому пользователю покупать и продавать биткоины.
Покупать биткоины в системе можно на сумму не не менее 100 грн и не более 25 тыс грн за один платеж. В будущем это ограничение можно будет снять, когда примут новые юридические нормы.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что украинцы все чаще получают зарплату в биткоинах. Специализированные компании выплачивают оклады своим сотрудникам в криптовалютах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перспективные криптовалюты: обзор цен за неделю
По материалам finance.liga.net