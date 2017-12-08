Украинцы все чаще получают зарплату в биткоинах

Специализированные компании выплачивают оклады своим сотрудникам в криптовалютах

Украинские агентства, осуществляющие поддержку в организации ICO, начали выплачивать своим сотрудникам зарплату в криптовалютах. Причем некоторые из них даже номинируют доходы работников в биткоин.

По ее словам, проблем с биткоином у нее не возникает. Полученные деньги она продает за гривну на одной из p2p площадок, торгующих биткоинами. Желающих приобрести криптомонеты по актуальному курсу хватает, говорит она.

Такая практика ничуть не удивляет основателя криптовалютной биржи KUNA Михаила Чобаняна. По его словам, тысячи подобных компаний получают свои доходы в криптовалюте. Так что вполне логично, что и рассчитываются со своими сотрудниками они в биткоин и других криптоденьгах.

Между тем, эксперт не смог сказать, как много украинских агентств платят своим сотрудникам зарплаты в криптовалюте, и сколько из них номинированы в монетах. По его словам, подходы работодателей сильно разнятся. Но в целом, в силу простоты конвертации, в чем конкретно выплачивать «зарплаты» — безразлично.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что на Карибах продают курортный остров за биткоины. Цена острова в архипелаге Гренадины составляет 600 биткоинов.

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По материалам ubr.ua