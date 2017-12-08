Крупный европейский банк прогнозирует крах биткоина в 2018 году

Хотя прогноз и не является официальным, его цель — предупредить инвесторов о возможных рисках

Датский инвестбанк Saxo Bank ежегодно публикует «шокирующие предсказания» на следующий год. Они являются «маловероятными, но недооценённым событиям, из-за которых финансовые рынки может накрыть ударной волной, если пророчества сбудутся». Это не официальный рыночный прогноз Saxo Bank на 2018 год, а, скорее, попытка заранее обнаружить потенциальных «черных лебедей». Так инвестбанк предупреждает о возможном заблуждении инвесторов, которые, как правило, оценивают вероятность наступления «шокирующих» событий всего в 1%.

Одним из десяти «шокирующих прогнозов на 2018 год» стал крах биткоина.

Как полагают в Saxo Bank, в 2018 году стоимость биткоина достигнет $60 тыс, а рыночная капитализация превысит $1 трлн, так как фьючерсный контракт в биткоинах в декабре 2017 года подогреет интерес инвесторов, которые чувствуют себя более комфортно, торгуя фьючерсами, а не инвестируя средства на биржах криптовалют.

Кстати, биткоин уверенно движется к прогнозируемой датским банком цене в $60 тыс. Вчера его стоимость достигла новой рекордной отметки в $18,3 тыс.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что на Карибах продают курортный остров за биткоины. Цена острова в архипелаге Гренадины составляет 600 биткоинов.

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По материалам finclub.net